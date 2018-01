Berlusconi ci ha dato buca ma lo perdoniamo Silvio colpisce ancora a

Bossi - Salvini obbedisce a Berlusconi : un seggio blindato per il 'senatùr' Video : Silvio Berlusconi nei giorni scorsi lo aveva detto più volte in maniera chiara. Umberto Bossi deve essere candidato dalla #Lega. Se #Salvini non lo mette in lista, piuttosto gli garantisco io una candidatura tra le fila di Forza Italia. Ma preferisco, disse il cavaliere, evitargli questa umiliazione. Addirittura, pur di perorare questa causa in casa altrui sostenne che lui ed il senatùr avessero anni fa stipulato un patto di fratellanza che ...

Elezioni - Meloni (FdI) : “Tajani? Non è il nostro candidato. Berlusconi dica i nomi prima del voto” : prima boccia l’ipotesi Tajani premier, evocata da Berlusconi, poi Giorgia Meloni smentisce pure di aver parlato con lo stesso leader di Forza Italia e con Salvini di due altri possibili candidati per Palazzo Chigi. “Io gioco a carte scoperte, se fossi in Berlusconi dichiarerei prima i nomi, in modo che gli elettori li conoscano, come ha fatto Fratelli d’Italia“, ha rivendicato la leader del partito, replicando ...

Lazio - Berlusconi : oggi il nome del candidato del centrodestra : Roma, 25 gen. (askanews) Il nome del candidato del centrodestra alla presidenza della regione Lazio potrebbe arrivare oggi. Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a Rtl 102.5. 'Credo che la ...

Gentiloni 'No a coalizione con centro destra guidato da Berlusconi' : È moderatamente ottimista sul futuro del nostro Paese: 'Siamo sulla strada giusta, visto che l'economia è tornata a crescere, ma come tutti sappiamo il fatto che abbiamo numeri di crescita positivi ...

Silvio Berlusconi risolve la situazione in Lazio : il candidato sarà Stefano Parisi : A togliere le castagne dal fuoco ci pensa ancora una volta Silvio Berlusconi . Siamo in Lazio, dove il centrodestra continua a scannarsi sul nome del candidato. Oltre a Sergio Pirozzi che non molla ...

Lazio - Berlusconi : nostro candidato non c'è - deciderà nuovo vertice : Roma, 21 gen. (askanews) Il candidato del centrodestra all guida della Regione Lazio 'non lo abbiamo ancora deciso, aspettiamo nuovi sondaggi che avremo domani mattina. Dopodichè torneremo a ...

Berlusconi : "Forza Italia indicherà il candidato premier del centrodestra" : Silvio Berlusconi ha le idee chiare su pesi e misure della coalizione di centrodestra: "Il garante del programma e degli impresi presi con gli elettori sono e rimarrò io. Gli elettori non voteranno al buio". L'ex Cavaliere, in...

Elezioni - Berlusconi : a Palazzo Chigi? Il mio candidato premier : "Il garante del programma e degli impegni presi con gli elettori sono e rimarrò io. Gli elettori non voteranno al buio". Lo dice Silvio Berlusconi, parlando del voto politico di marzo. Sul candidato ...

Savino : Berlusconi ha ridato nuovo entusiasmo : Roma – La deputata pugliese di Forza Italia, Elvira Savino, si è così espressa: “Il Presidente Berlusconi ha restituito entusiasmo al nostro elettorato. Il suo impegno... L'articolo Savino: Berlusconi ha ridato nuovo entusiasmo su Roma Daily News.

Berlusconi : “Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso” : Berlusconi: “Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso” “Valuteremo e decideremo nei prossimigiorni. ancora nulla è stato deciso”, ha detto il leader diForza Italia, lasciando gli studi di Matrix Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso” sembra essere il primo su NewsGo.

Berlusconi : 'Pirozzi candidato nel Lazio? Non abbiamo ancora deciso' : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a "Matrix" ha detto che sul nome del centrodestra per il candidato alle Regionali in Lazio "nulla è ancora deciso". Rispondendo ai giornalisti che ...

Regionali Lazio - centrodestra spaccato sul candidato : Berlusconi dice no a Pirozzi - ma spunta l’ipotesi ticket con Bertolaso : Veline, abboccamenti, depistaggi, cene presunte e poi smentite. Il centrodestra nel Lazio è sull’orlo di una crisi di nervi, già distrutto dalle correnti, dalle gelosie personali e messo a dura prova da personalismi simili a quelli che portarono all’harakiri del 2016 nel Comune di Roma. Allora, l’improbabile candidatura di Guido Bertolaso – sostituito in corsa dall’ormai desaparecido Alfio Marchini – privò Giorgia Meloni di un clamoroso accesso ...

Lombardia - Berlusconi : “Il candidato sarà Fontana” : Lombardia, Berlusconi: “Il candidato sarà Fontana” Il leader di Forza Italia: “Non ho mai detto di voler abolire il Jobs act, erano cose interne alla coalizione ormai superate” Continua a leggere L'articolo Lombardia, Berlusconi: “Il candidato sarà Fontana” sembra essere il primo su NewsGo.

Lombardia - Berlusconi : "Il candidato sarà Fontana" : Il leader di Forza Italia conferma le voci già circolate nei giorni scorsi sulla probabile candidatura dell'ex sindaco di Varese a governatore lombardo: "Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo. Non ci sono contrasti con la Lega", ha aggiunto.