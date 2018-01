Basket | 17a giornata Serie A 2018 | Brescia capolista solitaria Avellino cade al

: Michele #Vitali fa impazzire #Brescia al supplementare nel big match contro #Avellino. Importanti vittorie di... - OA_Sport : Michele #Vitali fa impazzire #Brescia al supplementare nel big match contro #Avellino. Importanti vittorie di... - sportintvitalia : #Basket Camp.Italiano Serie A Maschile 17A Giornata #Cremona Vs #Cantu' Live #Staseraintv 20:30 Raisport Canale57/58 #sport - OddscheckerIT : #Basket ?? nel 17° turno di #LBASerieA sfida di lusso tra #Avellino e #Brescia mentre l' #EA7 Milano affronterà Vare… -

(Di domenica 28 gennaio 2018) La Germaniè la nuovaindellaA. Aspettando il posticipo (gioca Milano che può raggiungere la Leonessa), la squadra di coach Diana si gode il primato dopo la vittoria nel big match della 17acontro la Sidigas. Un successo arrivato dopo un tempo supplementare e grazie ad una tripla a due secondi dalla fine di Michele Vitali, che firma il 96-95 che fa esplodere di gioia. Ottima partita del più piccolo dei due fratelli Vitali, che mette a referto 17 punti, anche se il migliore per la Germani è Marcus Landry con 22 punti. Adnon bastano i 29 punti di Jason Rich, il suo 1/2 dalla lunetta nel finale del supplementare è risultato decisivo in negativo per la squadra di Sacripanti.al secondo ko consecutivo in campionato viene raggiunta in classifica dalla Reyer Venezia, che ha espugnato il campo della Dolomiti ...