Baske | serie A2 L' Assigeco domina per tre quarti | ma si scioglie nel finale

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : Brescia capolista solitaria. Avellino cade al supplementare. Importanti vittorie di Bologna e Cremona : La Germani Basket Brescia è la nuova capolista in solitaria della Serie A. Aspettando il posticipo (gioca Milano che può raggiungere la Leonessa), la squadra di coach Diana si gode il primato dopo la vittoria nel big match della 17a giornata contro la Sidigas Avellino. Un successo arrivato dopo un tempo supplementare e grazie ad una tripla a due secondi dalla fine di Michele Vitali, che firma il 96-95 che fa esplodere di gioia Brescia. Ottima ...

Basket femminile - Serie A 2018 : Schio batte Lucca e rimane al comando. Vince anche Venezia : Il big match della 16esima giornata della Serie A di Basket femminile vedeva di fronte il Famila Schio e la Gesam Gas&Luce Lucca, nel rematch della finale Scudetto dello scorso anno. Non c’è stata storia: le venete hanno imposto il loro ritmo alla gara, Vincendo per 71-57 contro delle ospiti comunque combattive, che sono riuscite a tenere il match aperto fino alla fine. La differenza, però, l’ha fatta una straripante Isabelle ...

Basket - Serie A : Brescia sbanca Avellino! Venezia - gran colpo a Trento : Serie A Il nuovo calendario La 17ª giornata si concluderà domani con il derby lombardo tra Varese e Milano. Che si riproporrà sette giorni dopo al PalaDesio, quando sarà Cantù a sfidare l'Openjobmetis.

Basket - Serie A : Brescia sbanca Avellino! LIVE Ora Trento-Venezia : Serie A Il nuovo calendario La 17ª giornata si concluderà domani con il derby lombardo tra Varese e Milano. Che si riproporrà sette giorni dopo al PalaDesio, quando sarà Cantù a sfidare l'Openjobmetis.

Basket - Serie A : Avellino-Brescia : alle 17 si sfidano due delle tre capolista : Serie A Il nuovo calendario La 17ª giornata si concluderà domani con il derby lombardo tra Varese e Milano. Che si riproporrà sette giorni dopo al PalaDesio, quando sarà Cantù a sfidare l'Openjobmetis.

Trento Venezia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Serie A1) : diretta Trento Venezia, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca domenica 28 gennaio per la 17^ giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 08:04:00 GMT)

Basket femminile - Serie A1 2018 : fuoco incrociato tra le prime quattro in classifica nella settima di ritorno : nella giornata di domenica si disputeranno le cinque partite valide per il settimo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018, giunto ormai alle ultime tre giornate. I match di questo weekend saranno fondamentali per definire la classifica in vista del Round of challenges e successivamente dei playoff. A partire dall’incontro tra il Famila Wuber Schio e la Gesam Gas&Luce Lucca, rispettivamente ...

Basket - Serie A : cambia la regola degli italiani in campo! La scelta definitiva : 5+5 o 6+6 - ma con luxury tax : Ora è davvero ufficiale: cambia la “norma sugli stranieri” previsti nella Serie A di Basket. La scelta definitiva è stata presa oggi dal consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro e verrà per il prossimo quadriennio (2018-2022). Le squadre del massimo campionato italiano dovranno seguire una di queste due regole per l’iscrizioni degli atleti a referto. 1. Cinque atleti di formazione italiana + cinque atleti di ...

Basket - 17a giornata Serie A 2018 : scontro al vertice Avellino-Brescia. Milano attesa dal derby con Varese : Seconda giornata di ritorno della Serie A di Basket che si apre sabato con due anticipi. L’ottima Reggio Emilia delle ultime settimane fa visita al fanalino di coda Pesaro in una sfida importante per entrambe le formazioni: la Grissin Bon deve vincere per continuare la rincorsa alle posizioni che valgono i playoff, mentre la VL ha un bisogno assoluto di due punti per non trovarsi ancora da sola all’ultimo posto. L’altro ...

Basket - Serie A : Alessandro Gentile sulla squalifica : "Che finto moralismo" : Cosa che non ha fatto, anche se le scuse su un comunicato stampa piacciono a tutti in questo mondo social...". E a chi si è scandalizzato nascondendosi dietro al paravento di un finto perbenismo: "...

Basket - Serie A-2 : Forlì - dove la passione non tramonta mai : Suona la sirena di fine match, l'estasi inonda l'Unieuro Arena: il tabellone dice che Forlì ha battuto Trieste per 78-76, terza sconfitta dei giuliani in 17 partite. Quasi incredibile, per i romagnoli ...

Basket - Serie A 2018 – Sutton e Gutierrez chiedono scusa dopo la rissa con Alessandro Gentile : La Serie A di Basket è al centro dei riflettori per la rissa di domenica tra Jorge Gutierrez, Dominique Sutton e Alessandro Gentile durante Bologna-Trento. I due giocatori del club dolomitico oggi si sono scusati pubblicamente. Jorge Gutierrez, squalificato per due turni, ha dichiarato: “Voglio chiedere scusa per la reazione che ho avuto. Quando vesto questa maglia rappresento Trento, me stesso, la mia famiglia, la mia nazione. Il modo in ...

Basket Serie A - Kuzminskas gela Cremona con una magia allo scadere : Milano, 22 gennaio 2018 – L'inestimabile qualità e utilità di un campione di livello assoluto come Mindaugas Kuzminskas viene fuori proprio in una serata come questa in cui l' EA7 Milano , con la ...

Basket Serie A - Una magia di Kuzminskas salva Milano allo scadere : ROMA - Un lampo di classe pura firmato Mindaugas Kuzminskas regala all'EA7 Milano una preziosissima vittoria nell'ultimo posticipo della sedicesima giornata e il conseguente raggiungimento della vetta ...