: Thailandia:preso sospetto morte italiano - BANGKOK, 28 GEN – E' stato catturato questa sera in Thailandia Amaury Ri… - Retenews24 : Thailandia:preso sospetto morte italiano - BANGKOK, 28 GEN – E' stato catturato questa sera in Thailandia Amaury Ri… - ItalyinThailand : Lumpini Park a Bangkok in piedi per l’Inno nazionale italiano suonato dalla Royal Bangkok Symphony Orchestra al “Co… - RealTimeNews__ : RT @Adnkronos: L'ambasciata d'Italia a Bangkok, in stretto raccordo con il ministero degli Esteri, segue con attenzione il caso del connazi… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: L'ambasciata d'Italia a Bangkok, in stretto raccordo con il ministero degli Esteri, segue con attenzione il caso del connazi… - BinaryOptionEU : L'ambasciata d'Italia a Bangkok, in stretto raccordo con il ministero degli Esteri, segue con attenzione il caso de… -

E' stato catturato in Thailandia l'uomo sospettato di averil 62enne Giuseppe De Stefani (di Chiavenna, Sondrio, viveva in Thailandia dal 2013) lo scorso 19 gennaio assieme all'amante tailandese, ex moglie della vittima. Il sospetto colpevole, cittadino, 34 anni, si chiama Amaury Rigaux. In passato era stato inserito nella lista nera dell'immigrazione tailandese. La donna, Rujira Iamlamai, non è ancora stata presa. Il corpo della vittima, fatto a pezzi e dato alle fiamme, era stato ritrovato in una zona boschiva.(Di domenica 28 gennaio 2018)