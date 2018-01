Auto tedesche sotto accusa | usate scimmie per i test dei gas di scarico nocivi

: RT @EssereAnimali: #sperimentazioneanimale shock: scimmie utilizzate per testare gas di scarico da costruttori auto tedesche! > https://t.… - 2015blackdog : RT @EssereAnimali: #sperimentazioneanimale shock: scimmie utilizzate per testare gas di scarico da costruttori auto tedesche! > https://t.… - gianni_runco : RT @EssereAnimali: #sperimentazioneanimale shock: scimmie utilizzate per testare gas di scarico da costruttori auto tedesche! > https://t.… - PaoloZerini : RT @EssereAnimali: #sperimentazioneanimale shock: scimmie utilizzate per testare gas di scarico da costruttori auto tedesche! > https://t.… - IolandaC83 : RT @EssereAnimali: #sperimentazioneanimale shock: scimmie utilizzate per testare gas di scarico da costruttori auto tedesche! > https://t.… - annalisakb : RT @EssereAnimali: #sperimentazioneanimale shock: scimmie utilizzate per testare gas di scarico da costruttori auto tedesche! > https://t.… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2018) Un dossier del New York Times rilanciato da Bild sta scatenando polemiche nel mondo dell’: i gruppimobilistici tedeschi Bmw-Mini, Daimler-Benz e Volkswagen nel 2015 avrebbero condotto esperimenti super verificare latà dei gas di. Secondo l’inchiesta, nel laboratorio della ‘Lovelace Respiratory Research Institute’ diecigiavanesi sono state chiuse in una stanza per quattro ore: mentre veniva proiettato un cartone animato per distrarle, gli veniva fatta respirare aria inquinata con i gas didelle. Secondo Bild scrive tutte e dieci lesarebbero ancora vive, ma “non si sa in quale stato di salute“. Tutto nacque dal famoso allarme del 2012, una tappa fondamentale nel mondo dell’ambiente, quando secondo uno studio dell’organizzazione mondiale della sanità, i gas didelle...