Auto contro muro di casa lo fa crollare

Bologna - Auto si schianta contro una casa e la sventra : Un'auto è finita contro il muro di una casa e lo ha abbattuto. È successo all'alba nel Bolognese, ad Argelato: le due donne nella macchina sono rimaste ferite in modo lieve, nessuno è stato coinvolto ...

Incidente stradale/ A2 Salerno : contromano in Autostrada il giorno del compleanno - due morti (oggi 28 gennaio) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 28 gennaio: A2 a Salerno, giovane in contromano in autostrada il giorno del suo compleanno, due morti. Tragedia a Brescia, morto bimbo 4 anni(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 12:02:00 GMT)

Salerno - Autostrada contromano - due morti : 11.44 E' di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba nel tratto salernitano dell'autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, direzione Nord. A perdere la vita, un ragazzo di 25 anni, nel giorno del suo compleanno, e un 68enne. Secondo una prima ricostruzione,il giovane, a bordo della sua automobile, ha imboccato l'autostrada contromano a San Mango Piemonte, andando a ...

Contromano sull'Autostrada A2 - due morti nel Salernitano - : Lo scontro, intorno alle 6 e 50, di domenica 28 gennaio, fra Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte: le vittime sono un 25enne che procedeva in direzione opposta rispetto al dovuto e un 68enne. ...

Auto contro cassonetto - 32enne incastrata liberata dai vigili del fuoco : Incidente nella notte a Foiano della Chiana in via di Cortona. Era da poco passata mezzanotte quando un'Auto è andata a sbattere contro un cassonetto. Al volante una donna, una 32enne del posto, che è ...

Contromano in Autostrada - due morti : "Era il giorno del suo compleanno" : Francesco Merola è morto nel giorno del suo 26esimo compleanno. Un incidente, terribile, dopo uno schianto frontale con l'autovettura guidata da Carmine Moretta, 68 anni.

Imbocca contromano in Autostrada e si scontra con un'Auto : due morti : SAN MANGO PIEMONTE - Muore nel giorno del suo 25esimo compleanno, Imboccando l'autostrada contromano. Francesco Merola, di Calvanico, ha ucciso un 68enne di Battipaglia in uno scontro...

Auto contro cassonetto - donna incastrata : Auto si schianta su un cassonetto lungo la strada, donna rimane incastrata nell'abitacolo. Incidente poco dopo la mezzanotte tra sabato 27 e domenica 28 gennaio a Foiano della Chiana lungo via di ...

Incidente stradale/ A26 - maxi-scontro in Autostrada : 19 macchine e 2 tir coinvolti - almeno otto feriti : Incidente stradale, oggi 27 gennaio 2018: un giovane di 23 anni è morto in provincia di Ravenna dopo aver perso il controllo dell'auto. Un 81enne è stato investito in provincia di Catanzaro.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:52:00 GMT)

Scontro Auto-scooter : gravissimo un 16enne : gravissimo incidente, questa sera, in via Percoto a Latisana . Poco dopo le 19, per cause ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, una Citroen C3 e uno scooter si sono scontrati all'altezza dell'...

Scontro tra due Auto nel centro abitato : un uomo e una donna in ospedale : BRINDISI - Un uomo e una donna in ospedale e due auto danneggiate. È questo il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 26 gennaio, all'incrocio tra via ...

Il tiro al bersaglio continua : sassi contro le Auto dal campo nomadi - colpite in 3 : Ancora tiro al bersaglio verso le auto dal campo nomadi di strada dell'Aeroporto. Tre auto che percorrevano la Torino-Caselle , all'altezza di Borgaro, sono state colpite da sassi lanciati dal vicino ...

Algeria : Autobus contro taxi - 14 morti : 22.52 Tragico incidente stradale in Algeria: 14 persone sono morte ed altre 22 sono rimaste ferite a seguito di una collisione tra un bus carico di passeggeri e un taxi nel Nord-Ovest del Paese. Lo rende noto la Protezione civile di Algeri, secondo cui l'incidente è avvenuto a Sfid, nel dipartimento di Saida, circa 440 km dalla capitale. Ignote al momento le cause che hanno provocato l'incidente.

Scontro furgone-Auto sulla 106 a Catanzaro - VIDEO - : Un incidente si è verificato sulla statale 106 all'altezza dello svincolo per Catanzaro Sud, uscita quartiere Santa Maria. Lo Scontro è avvenuto tra un furgone ed un'auto, con quest'ultima, per cause ...