Australian Open 2018 | Roger Federer | “Vincere così è incredibile Vi amo tutti Ringrazio

Immenso Roger Federer - vince gli Australian Open. È lo slam n.20 : Roger Federer consolida la sua leggenda: trionfa agli Australian Open, conquista a quasi 37 anni (è nato l'8 agosto 1981) il 20esimo torneo del Grande slam battendo Marin Cilic 2-6 6-7 6-3 3-6 6-1 in una partita giocata ad altissimi livelli conclusasi al quinto set, combattutissimo al di là del risultato. Roger Federer trionfa agli @AustralianOpen e conquista il 20esimo slam. @rogerfederer batte @cilic_marin ...

Tennis - Australian Open 2018 – Quanti soldi ha guadagnato Roger Federer? Montepremi milionario con la vittoria! : Roger Federer ha vinto gli Australian Open 2018. Il Maestro ha sconfitto Marin Cilic in Finale e ha così conquistato il ventesimo Slam della sua monumentale carriera. Lo svizzero è semplicemente infinito e continua a incantare, l’età sembra soltanto un numero per il più grande di tutti i tempi. Sul cemento di Melbourne ha fatto la differenza e il suo conto corrente ringrazia: Roger Federer ha infatti incassato un bell’assegno di 3,11 ...

Tennis - Roger Federer vince gli Australian Open 2018 : l’infinito palmares del Maestro - 20 Slam in carriera : Roger Federer ha vinto gli Australian Open 2018 sconfiggendo Marin Cilic in una tiratissima finale. Il Maestro si è così imposto per la sesta volta in carriera sul cemento di Melbourne, per la seconda volta in carriera è riuscito a difendere il titolo conquistato l’anno precedente (ci era riuscito nel 2006-2007 quando tornò a vincere dopo l’apoteosi del 2004, poi a seguire anche nel 2010 e nel 2017). Si tratta del ventesimo Slam ...

Australian Open - Federer in lacrime : 'Questa è una favola' : 'Questa è la conclusione di una favola, uno sogno che si realizza': così un Roger Federer emozionato ha parlato dal centro del campo, dove ha ricevuto la coppa del suo sesto titolo all'Australian Open,...

