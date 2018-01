Australian Open 2018 | Roger Federer IMMORTALE!!!! 6° titolo a Melbourne | piegato Marin

: Tennis, immenso Federer: suo l'Australian Open, è lo slam numero 20 - TutteLeNotizie : Tennis, immenso Federer: suo l'Australian Open, è lo slam numero 20 - TutteLeNotizie : Tennis, Roger Federer vince l’Australian Open: è il 20esimo Slam della sua carriera - plloveras11 : RT @repubblica: Tennis, immenso Federer: suo l'Australian Open, è lo slam numero 20 - Lord_Kelvin80 : RT @TutteLeNotizie: Australian Open, Federer è leggenda: vince a Melbourne, è il 20esimo slam - virbino : Sopra il cielo, dove finiscono gli aggettivi... RF -

(Di domenica 28 gennaio 2018)semplicemente immortale! E’ sua la finale degli, bis del 2017, sesto successo sul cementoo e 20° Slam in carriera. Cos’altro dire di un campione del genere? Ci ha provato il croatoCilic, a complicargli la vita, ma non c’è stato niente da fare neanche stavolta. Con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 in 3 ore e 7 minuti di partita lo svizzero compie un’altra impresa che rimarrà scolpita nella pietra come l’ennesimo comandamento di un tennista infinito. La prima frazione è un esibizione di classe sopraffina di: dritti di grande potenza, volée perfette e servizi fulminanti. Tutto il repertorio condensato in pochi scambi con il pubblico presente nel Centrale ad apprezzare. Primi tre giochi e due break firmati dall’elvetico che fa capire al suo avversario di essere pronto. Fa fatica a trovare il ...