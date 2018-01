Australian Open 2018 Diretta finale Federer Cilic | 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 | | il Re è

Roger Federer vince gli Australian Open e conquista il suo ventesimo Slam : Il tennista svizzero a 36 anni consolida il suo primato leggendario nel tennis di tutti i tempi. vince il ventesimo Slam e si avvicina al traguardo di 100 trofei conquistati

Immenso Roger Federer - a 37 anni vince gli Australian Open. È lo slam n.20 : Roger Federer consolida la sua leggenda: trionfa agli Australian Open, conquista a 37 anni il 20esimo torneo del Grande slam battendo Marin Cilic 2-6 6-7 6-3 3-6 6-1 in una partita giocata ad altissimi livelli conclusasi al quinto set, combattutissimo al di là del risultato. Roger Federer trionfa agli @AustralianOpen e conquista il 20esimo slam. @rogerfederer batte @cilic_marin 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 @Agenzia_Italia ...

Australian Open - Federer non scende dalla nuvola : sono 20! : ...il tetto sigillato della Rod Laver Arena e 14mila coppie di occhi sequestrati nel rimirare ancora questo ballerino trentaseienne che si esibisce con sovrumana regolarità negli stadi di tutto il mondo.

20 volte Roger Federer - vince Australian Open e stabilisce record di Slam : Roger Federer consolida la sua leggenda: trionfa agli Australian Open, conquista a 37 anni il 20esimo torneo del Grande Slam battendo Marin Cilic 2-6 6-7 6-3 3-6 6-1 in una partita giocata ad altissimi livelli conclusasi al quinto set, combattutissimo al di là del risultato. Roger Federer trionfa agli @AustralianOpen e conquista il 20esimo Slam. @rogerfederer batte @cilic_marin 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 @Agenzia_Italia ...

Australian Open 2018 : Roger Federer IMMORTALE!!!! 6° titolo a Melbourne - piegato Marin Cilic in 5 set : Roger Federer semplicemente immortale! E’ sua la finale degli Australian Open 2018, bis del 2017, sesto successo sul cemento Australiano e 20° Slam in carriera. Cos’altro dire di un campione del genere? Ci ha provato il croato Marin Cilic, a complicargli la vita, ma non c’è stato niente da fare neanche stavolta. Con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 3-6 6-1 in 3 ore e 7 minuti di partita lo svizzero compie un’altra impresa che ...