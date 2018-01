Attentato a Kabul | oltre 100 morti e 235 feriti

Attentato a Kabul - cresce il bilancio : 191 i feriti nell'esplosione : Il ministero della Sanità afghano ha diramato un nuovo bilancio del cruento Attentato messo a segno dai talebani con un'ambulanza-bomba a Kabul: il numero dei feriti è aumentato da 163 a 191, mentre ...

Un nuovo attacco kamikaze a KABUL, in Afghanistan, ha causato 95 morti e 163 feriti. Il paese è nuovamente in balia di Isis e al Qaeda.

Quasi cento morti in un Attentato kamikaze a Kabul : "E' un massacro", ha scritto su Twitter Dejan Panic, il coordinatore dell'ong italiana Emergency a Kabul, dopo l'esplosione...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Afghanistan - Attentato a Kabul : almeno 40 morti - 27 gennaio 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: nuovo attentato kamikaze a Kabul, si parla di almeno 40 morti nella capitale dell'Afghanistan. I talebani rivendica

Afghanistan - Attentato a Kabul nella zona verde : attaccato l'hotel Intercontinental : Terrore a Kabul . Alle 21 ora locale di ieri sera, una cellula terroristica ha preso d'assalto l'hotel Intercontinental, frequentato da numerosi occidentali e dunque per questo strettamente ...

Kabul - Attentato in hotel : sale il bilancio delle vittime : Sarebbero 43 le vittime dell'attentato commesso da un commando terroristico all'hotel Intercontinental di Kabul, in Afghanistan. Le persone tratte in salvo sarebbero oltre un centinaio, tra questi 41 turisti stranieri. L'attacco è stato rivendicato dai talebani che, in una nota ufficiale, hanno affermato che l'azione è stata compiuta da cinque miliziani, uno dei quali si è fatto esplodere. Altri tre sono caduti dopo l'intervento della polizia. ...

20 persone sono morte a Kabul - in Afghanistan - in un Attentato rivendicato dall’ISIS : Giovedì sera 20 persone sono morte nell’esplosione di un attentatore suicida in un mercato a Kabul, in Afghanistan, che è stato rivendicato dallo Stato Islamico (ISIS) sulla sua agenzia di stampa Amaq. L’attentato è avvenuto durante una protesta dei negozianti The post 20 persone sono morte a Kabul, in Afghanistan, in un attentato rivendicato dall’ISIS appeared first on Il Post.

Attentato a Kabul : 20 morti e 25 feriti : Attentato kamikaze in Afghanistan. Almeno 25 persone sono rimaste ferite e 20 sono morte in un attacco suicida a Kabul. A dare conferma il ministero dell’Interno afghano. L’attacco è stato rivendicato dall’Isis. La rivendicazione deve essere opportunamente verificata. Un kamikaze…Continua a leggere →

A KABUL in Afghanistan, un kamikaze dell'Isis si è fatto esplodere nella sede del Tabian Media Center. Il bilancio è di 42 morti e 150 feriti.

ATTENTATO a Kabul, attacco kamikaze in AFGHANISTAN: un terrorista si è fatto saltare in area in un'agenzia di stampa, vicino ad una scuola islamica. Almeno 40 morti