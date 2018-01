Atletica - Indoor | uno splendido Dal Molin ad Ancona | il 30enne delle Fiamme Oro torna a

Atletica - super weekend per le Marche : arrivano due meeting assoluti indoor : Più di 1500 gli atleti-gara iscritti tra i due meeting assoluti e la riunione giovanile di domenica mattina, per un altro fine settimana di grande partecipazione in diretta video streaming sulla ...

Atletica : marchigiani vincenti al Palaindoor : Avis Macerata) a 3,80 e sesto il neoallievo Matteo Masciangelo (Sport Atl. Fermo) con il personale di 3,60. Nel lungo Stefania Barrucci (Us Aterno Pescara) atterra a 5,61 mentre è terza la junior ...

LARISSA IAPICHINO/ Video - doppio successo per la figlia di Fiona May nel'Atletica Indoor : pentathlon e... : LARISSA IAPICHINO, figlia di Fiona May: doppio successo nell'atletica indoor. Prima migliora di 18 cm il suo record nel salto in lungo e poi successo anche nel pentathlon.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 22:54:00 GMT)

Atletica Indoor : Fabbri sfiora 20 mt peso : ROMA, 14 GEN - Primi acuti nella stagione indoor dell'Atletica, ormai in piena attività in tutti gli impianti. Da Padova arriva l'exploit del ventenne lanciatore Leonardo Fabbri che realizza la ...

Atletica leggera indoor - ad Ancona vittoria della sambenedettese Silvestri negli 800 metri : Domani altri due meeting: giovanile e master al mattino, assoluto nel pomeriggio con diretta video streaming sulla pagina Facebook FIDAL Marche ( fb.com/fidalmarche ). RISULTATI SABATO 13 GENNAIO: ...

Atletica Isernia - primi successi al meeting indoor di Ancona : Podi per il portacolori della società pentra, Vincenzo Lombari, che si prepara ai campionati italiani. Buoni riscontri anche per gli altri atleti Ancona/Isernia. Con il meeting nazionale indoor di ...

Atletica - l’Italia aspetta Gianmarco Tamberi! Gimbo per una nuova esplosione - tra Mondiali indoor ed Europei : L’Italia dell’Atletica leggera si affida a Gianmarco Tamberi, la stella più talentuosa del nostro movimento, una vera e propria icona non solo per quanto riguarda le prestazioni in pedana ma anche per il suo modo di esporsi, per la sua capacità di fare breccia in mezzo al pubblico, per le sue doti mediatiche e istrioniche con le quali è riuscito a farsi conoscere e apprezzare. Nel 2017 funesto per gli azzurri, la medaglia di bronzo ...