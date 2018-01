Ascolti tv ieri | Il labirinto del silenzio vs C’è posta per te | Auditel 27 gennaio 2018

Leggi la notizia su superguidatv

(Di domenica 28 gennaio 2018) Quali sono stati i risultatidisera? A conquistare il gradino più alto del podio-share sarà stata Maria De Filippi con C’èper te oppure uno degli altri canali del DTT, più improntati ad omaggiare la giornata della memoria? Continuate a leggere questo articolo per scoprirlo.tv, 27**DATIDISPONIBILI DALLE 10.10** Rai 1. Orrori e paradossi della Germania nazista al tramonto del secondo conflitto mondiale su Rai 1.sera, infatti, il primo canale Rai ha trasmesso il film “Ildel”, seguito da 0.000 telespettatori (pari al % di share). Rai 2. Il ‘segreto professionale’ trattato nel corso delle nuove puntate della serie tv “NCIS – Unità anticrimine”, è stato svelato per i 0.000 italiani (% di share) chesera si sono sintonizzati su Rai 2. Rai 3. In seguito alla ...