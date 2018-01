Arriva da Napoli il nuovo algoritmo per ' scovare' tutti i prodotti più venduti sul web

Bagarre nel Pd - tremano gli uscenti : e a Napoli Arriva il ministro Minniti : Che la giornata non facesse presagire nulla di buono si era capito sin dalla mattina. Con la direzione Pd che viene posticipata dalle 10 alle 16, poi dalle 20 alle 22.30, fino all'annuncio dopo ...

L'Ajax accetta la proposta del Napoli : Younes può Arrivare subito : L'Ajax ha accettato la proposta del Napoli (circa 5 milioni di euro) per anticipare l'arrivo di Younes. L'attaccante tedesco, bloccato da tempo, è atteso in Italia per le visite mediche e firma sul ...

Calciomercato Napoli - sorpresa per l’attacco : Younes Arriva subito : Calciomercato Napoli – Ecco l’attaccante per il Napoli. Dopo il rifiuto da parte di Verdi che ha deciso di rimanere al Bologna, il club azzurro ha deciso di accelerare i tempi per Amin Younes, calciatore dell’Ajax. Inizialmente la trattativa era stata imbastita per la prossima stagione ma adesso il calciatore arriverà subito, accettati i 5 milioni di euro offerti dal club azzurro. Si tratta di un movimento importante per il ...

Napoli - 20 milioni più due giocatori per Arrivare ad un grande attaccante? : Mentre l'attesa è tutta rivolta al rientro in campo della Serie A dopo l'infinita pausa delle ultime settimane, un'altra sfida importante la si gioca anche sul fronte mercato con tutte le squadre sempre a lavoro per cercare di rinforzare le rose a disposizione nel tentativo di affrontare una seconda parte di stagione ancora migliore. Non fa eccezione il Napoli, anzi, il club partenopeo è sicuramente tra le società più attente a come fare i ...

Atalanta - c'è il Napoli. Gasperini : 'Io e Sarri : calcio artigiano. Nazionale? Se Arrivasse la chiamata...' : Il merito di questa continua crescita è da attribuire a Gian Piero Gasperini, che così ha parlato della gara sulle colonne del Corriere dello Sport: "Siccome contro di noi il Napoli recentemente ha ...

Napoli - Arriva Morais : attaccante brasiliano classe 1995 : Napoli, arriva Morais: attaccante brasiliano classe 1995 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, arriva Morais- Dopo il “no” di Verdi, il Napoli si consola con Morais, attaccante brasiliano classe 1995. Colpo a sorpresa della società partenopea. Il giocatore, già domani, svolgerà le visite mediche di rito con il suo nuovo club. Il giocatore ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sul mercato! Inter - rilancio per Rafinha. Il Napoli ci prova per Politano. Benevento : Arriva Cannavaro Jr : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (16 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Contatto Chievo-Napoli : confermata la permanenza di Inglese - può Arrivare comunque Giaccherini : Secondo quanto riportato da Premium Sport stamattina c'è stato un confronto diretto tra i presidenti di Napoli e Chievo Verona . De Laurentiis ha confermato la permanenza a Verona dell'attaccante di proprietà azzurra, Roberto Inglese , ...

Baby gang a Napoli/ Minniti : "Agiscono come i terroristi". Arrivano i reparti speciali e i "maestri di strada" : Baby gang a Napoli, Minniti: "Agiscono come i terroristi". Arrivano i reparti speciali e i "maestri di strada". Le ultime notizie sulle misure.

Napoli - 20 squadre in corsa per Milik : l'ultima offerta Arriva dalla Francia : Novità di mercato direttamente da Sky Sport e riguardanti l'attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik . Il giocatore tornerà in gruppo per rimettersi in forma agli ordini del suo allenatore Maurizio Sarri , ma ci sono tante squadre ...