Anticipazioni L’Isola dei Famosi | naufrago lascia il reality?

: Isola dei famosi: anticipazioni puntata 2: Secondo appuntamento con “L’Isola dei Famosi… - Dtti_digitale : Isola dei famosi: anticipazioni puntata 2: Secondo appuntamento con “L’Isola dei Famosi… - filadelfo72 : #Anticipazioni L'#isoladeifamosi 2018: le ultimissime novità - filadelfo72 : #Anticipazioni L'#isoladeifamosi 2018: le ultimissime novità - anticipazionitv : Francesco Monte ci prova con Paola Di Benedetto il fidanzato reagisce male , domani ci sarà un clamoroso... - anticipazionitv : A quanto pare la seconda puntata dell'#isoladeifamosi2018 sarà caratterizzata da un clamoroso abbandono! #leggete... -

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 28 gennaio 2018) Isola 13: un membro del cast vuolere il programma L’Isola dei, una settimana fa, ha debuttato sul piccolo schermo di canale 5 con la sua tredicesima edizione. Ilha totalizzato ottimi ascolti, segno di forte interesse da parte del pubblico di seguire i personaggi più amati della televisione mettersi in gioco nel bel mezzo della natura incontaminata. Nonostante ciò, uno dei concorrenti scelti quest’anno ha seri dubbi se continuare o meno il suo percorso all’interno del programma di Alessia Marcuzzi. A rivelare la notizia è il settimanale Spy, già noto per aver anticipato numerosi scoop in passato. Il nome deldell’Isola deiche è ancora indeciso se continuare a far parte del cast del programma, è avvolto nel mistero. Al momento, il vip è ancora in trattativa con la produzione sul da farsi. Il personaggio in questione, sempre ...