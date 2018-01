Anticipazioni L' Isola dei famosi 2018 | ecco chi vuole lasciare il programma

: #Anticipazioni L'#isoladeifamosi 2018: le ultimissime novità - filadelfo72 : #Anticipazioni L'#isoladeifamosi 2018: le ultimissime novità - filadelfo72 : #Anticipazioni #isoladeifamosi 2018: le ultimissime novità - luciaguglielmi : #Anticipazioni #isoladeifamosi 2018: le ultimissime novità - luciaguglielmi : #Anticipazioni #isoladeifamosi 2018: le ultimissime novità - luciaguglielmi : #Anticipazioni L'#isoladeifamosi 2018: le ultimissime novità -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 28 gennaio 2018) E' passata appena una settimana dall'inizio dell'#deiin tv e alcuni dei concorrenti in gara danno gia' segni di stanchezza. Ledi queste ore, infatti, rivelano che nel corso della seconda puntata del reality show VIDEO che vedremo in onda il 29 gennaio su Canale 5 potrebbero esserci dei colpi di scena clamorosi che riguarderanno alcuni dei concorrenti in gara quest'anno. Dall'Honduras, infatti, non arrivano proprio delle buone notizie e qualche naufrago starebbe pensando addirittura di abbandonare il reality show dopo appena sette giorni.chigia'l'deiNel dettaglio le indiscrezioni di queste ultime ore rivelano che la bellissima fashion blogger Chiara Nasti sembra essere gia' stufa della situazione di precarieta' che vige in queste ore sull'deie starebbe pensando seriamente di abbandonare la ...