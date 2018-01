Amore Criminale – Terza puntata del 28 gennaio 2018 – Veronica Pivetti alle prese con

IRENE FOCARDI/ La donna di 43 anni uccisa nel 2015 dall'ex fidanzato Davide Di Martino ( Amore criminale) : IRENE FOCARDI , Amore Criminale: la donna di quarantré anni uccisa nel 2015 dal suo ex fidanzato Davide Di Martino . Una relazione che è stata fatta di violenza e maltrattamenti.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 05:55:00 GMT)

Ascolti tv : vince Fabio Fazio con 'Che tempo che fa' - in crescita ' Amore criminale' : Ancora un buon risultato per "Che tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1 che si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con, nella prima parte, 3.765.000 (share 14.29%) e, nella seconda ...

Veronica Pivetti - botto per Amore Criminale : fa il 6 - 4% di share : Veronica Pivetti in continua ascesa. Dopo il buon esordio stagionale della scorsa settimana, ieri la trasmissione di Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video ben 1.529.000 spettatori (erano 1,...

Amore Criminale – Seconda puntata del 21 gennaio 2018 – Veronica Pivetti alle prese con nuove storie di violenza. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Il programma Nella nuova collocazione della domenica, ad oltre un anno dalla sospensione del programma per gli ascolti bassi, è tornato con la ventunesima edizione, composta da […] L'articolo Amore Criminale – Seconda puntata del 21 gennaio 2018 – ...

Amore Criminale - 21 gennaio : Veronica Pivetti racconta la storia di Patrizia : La seconda puntata, così come le altre, può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play e si possono già vedere su questo link di Rai Repley . Amore criminale , ...

' Amore Criminale - Storie di femminicidio' - inchieste sulla violenza sulle donne : Va in onda questa sera 21 gennaio su Rai3 , il programma d'inchiesta condotto da Veronica Pivetti 'Amore criminale - Storie di femminicidio' Veronica Pivetti diventa il centro della squadra di 'Amore ...

Amore Criminale – Seconda puntata del 21 gennaio 2018 – Veronica Pivetti alle prese con nuove storie di violenza. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Il programma Nella nuova collocazione della domenica, ad oltre un anno dalla sospensione del programma per gli ascolti bassi, è tornato con la ventunesima edizione, composta da […] L'articolo Amore Criminale – Seconda puntata del 21 gennaio 2018 – ...

Amore Criminale sospeso? – Richiesta la chiusura del programma : Ha debuttato ieri sera, domenica 14 gennaio, la nuova edizione del docu-drama di Rai 3 Amore criminale. Presentato per la prima volta da Veronica Pivetti, il programma è vittima di una Richiesta di chiusura da parte del Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Vediamo i dettagli. Amore criminale: al via l’undicesima edizione con Veronica Pivetti Nella prima serata di domenica 14 gennaio è andata in onda, su ...