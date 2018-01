Alwaleed e gli altri principi sauditi : l’alto prezzo pagato per la libertà : Loro negano. O preferiscono non commentare. Ma per Alwaleed bin Talal, il più ricco businessman saudita, e per il tycoon Waleed bin Ibrahim, fondatore della Middle East Braodcasting Centre (Mbc), il prezzo da pagare in cambio della libertà potrebbe esser stato davvero alto...