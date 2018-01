: Alpinismo, Revol salvata sul Nanga Parbat. Mackiewicz bloccato a 7200 metri: “Non ci sono speranze” - silviabest77 : Alpinismo, Revol salvata sul Nanga Parbat. Mackiewicz bloccato a 7200 metri: “Non ci sono speranze” - TutteLeNotizie : Alpinismo, Revol salvata sul Nanga Parbat. Mackiewicz bloccato a 7200 metri: “Non ci sono… - Ilario_T : Ormai tutto è compiuto (o forse no?) sul #NangaParbat #Urubko #Bielecki semplicemente sovrumani.Nuovo capitolo nell… - CAILigure : I soccorsi in atto sul Nanga Parbat... - ANNAQuercia : Alpinismo, Mackiewicz e Revol bloccati sul Nanga Parbat a 7400 metri - Il Fatto Quotidiano -

(Di domenica 28 gennaio 2018) È stata raggiunta nella notte a circa 6.700di quota sul, accompagnata a circa 5milae prelevata da un elicottero che l’ha portata a Islamabad, la capitale del Pakistan. L’alpinista francese Elisabethè in salvo dopo una complessa operazione di soccorso. Niente da fare invece per il suo compagno di cordata, il polacco Times, rimasto a 7.200, per il quale, spiegano i soccorritori, non cisperanze di salvezza.erano rimasti bloccati sulla parete Diamir del, conosciuto come “la montagna della morte”, 8.126di altezza. Il polacco in particolare aveva accusato gravi problemi di salute, congelamenti e perdita della vista. Laè statada Denis Urubko e Adam Bielecki – della spedizione polacca al K2 per tentare la prima assoluta invernale – chesaliti ...