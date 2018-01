Allegri | ' Juventus | dobbiamo migliorare Buffon titolare in Coppa'

Juventus - Allegri deluso dalla prestazione della squadra poi annuncio su Buffon : Brutta prestazione della Juventus nella gara di campionato contro il Chievo, ecco l’analisi di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “bisognava velocizzare il gioco e accelerare per colpire a rete. Trasmissione della palla lenta, poche volte saltavamo l’uomo. Non sempre l’abbiamo fatto. Importante era vincere e l’abbiamo fatto. Allunghiamo su quelle squadre dietro e ci teniamo in scia al Napoli. Bernardeschi? Avevo già ...

Questa è una Juventus da scudetto? Troppo brutta per essere vera ma vince contro il Chievo (in 9) : la partita verrà ricordata per le ‘manette’ di Cacciatore - forse è meglio così per Allegri… [FOTO] : 1/15 LaPresse/Spada ...

Chievo-Juventus : Allegri limita il turnover : Juve a Verona contro il Chievo con un unico obiettivo in testa: portare a casa i 3 punti. Questo il piano di Massimiliano Allegri prima del terribile ciclo che parte martedì 30 con l'andata della ...

Buffon parla del futuro e non ‘cita’ Allegri : forse perchè dalla prossima stagione non sarà l’allenatore della Juventus? : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Chievo, l’obiettivo almeno momentaneamente è quello di sorpassare il Napoli e volare al primo posto della classifica. Nel frattempo hanno fatto un pò di scalpore le dichiarazioni del portiere Buffon: “incontrerò presto il presidente Andrea Agnelli e ne parleremo. Voglio il bene della squadra, capire che tipo di vestito posso indossare, se la Juventus pensa che io possa essere ...

Juventus - Allegri : 'Il mio futuro? Qui sto bene. Buffon non sarà titolare col Chievo' : La vittoria contro il Genoa ha consentito alla Juventus di rimanere in scia rispetto al Napoli primo in classifica, adesso i bianconeri sono attesi dal test Chievo Verona. In vista della semifinale d'...

JUVENTUS - Allegri/ Il mister bianconero sul futuro : Real Madrid - Chelsea o Psg? Sono già in una grande squadra : JUVENTUS, conferenza di ALLEGRI: “Troppe chiacchiere, Napoli bello e vincente, Buffon deciderà cosa fare, Cuadrado…”. Il Conte Max ha parlato in vista del match con il Chievo(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:16:00 GMT)

Juventus - Allegri / “Troppe chiacchiere - Napoli bello e vincente - Buffon deciderà cosa fare - Cuadrado…” : Juventus, conferenza di Allegri: “Troppe chiacchiere, Napoli bello e vincente, Buffon deciderà cosa fare, Cuadrado…”. Il Conte Max ha parlato in vista del match con il Chievo(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:17:00 GMT)

Chievo-Juventus - Allegri : “Buffon convocato ma non giocherà. Cuadrado? Forse si opera” : Chievo-Juventus, Allegri: “Buffon convocato ma non giocherà. Cuadrado? Forse si opera” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Juventus, Allegri – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani sfiderà nell’anticipo della 23a giornata il Chievo. La partita si disputerà allo stadio “Bentegodi” di Verona: calcio ...

Buffon compie 40 anni / Il compleanno del portiere della Juventus - Allegri : adesso pensi a giocare : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 14:01:00 GMT)

Juventus - Allegri : Cuadrado rischia l'operazione. Buffon titolare da martedì : ROMA - ' Buffon gioca martedì a Bergamo, domani sarà in gruppo ma è appena rientrato, troppo presto per giocare. Ora deve pensare a rientrare al meglio e fare una grande stagione, da martedì riprende ...

Juventus - Allegri : 'Col Chievo gioca Szczesny. Cuadrado forse si dovrà operare' : VINOVO - ' Buffon non sara' titolare contro il Chievo, rientrera' martedi' contro l'Atalanta'. Lo ha annunciato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'anticipo con il ...

Juventus - una brutta ed una buona notizia : gli annunci in conferenza stampa di Allegri : La Juventus si prepara per la gara di campionato contro il Chievo, l’intenzione per la squadra di Massimiliano Allegri è quella di tornare almeno momentaneamente in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Interessanti indicazioni del tecnico in conferenza stampa: “Buffon sarà con il gruppo domani, ma tornerà titolare a Bergamo, come giocatore io non sono mai stato ai livelli di Buffon e smettere per i grandi campioni non è ...

Chievo-Juventus - la conferenza di Allegri LIVE : La vittoria contro il Genoa ha consentito alla Juventus di rimanere in scia rispetto al Napoli primo in classifica, adesso i bianconeri sono attesi dal test Chievo Verona. In vista della semifinale d'...

Juventus - ecco tutte le svolte di Allegri : Già, in tre stagioni e mezza i campioni d'Italia si sono mostrati al mondo sotto molteplici vesti, indossando abiti stretti solo in apparenza. La Juve modello 'slim fit' (peraltro adattissimo al ...