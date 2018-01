ALL-IN Master e 3Cube Special | Infiniti Minuti | 1000 SMS | 80 Giga A 20 Euro

L’uovo ALLa Masterchef : la ricetta delle cloud eggs con tuorlo poché e bacon : Dopo una Mistery Box a matrioska, col cervello (di vitello) come ingrediente principale – quando si dice «usare la testa» in cucina! – e un Invention Test sugli ingredienti del benessere, con tre cloche dedicate ai temi della bellezza, dell’intelligenza e della felicità, la sesta puntata di Masterchef 7 ha visto i concorrenti affrontare la tradizione kosher, preparando un bar mitzvah a regola di cucina ebraica, fra spiedini kofta ...

Masterchef - parla Stefano CALLegaro : “Non ce l’ho con nessuno. Striscia? Loro fanno televisione e la fanno a modo loro” : Ha sempre preferito mantenere un profilo basso, Stefano Callegaro, il vincitore della quarta edizione di Masterchef. Anche quando Striscia la notizia lo accusava di aver partecipato al talent show culinario di SkyUno da cuoco professionista (vietato dal regolamento) e Magnolia, la casa di produzione, lo citava in giudizio. Pochi giorni fa il tribunale ha dato ragione al 45enne di Rovigo: prima del programma era a tutti gli effetti un cuoco ...

MasterChef Italia su Sky Uno. Gli chef amatoriali ALLa prova con la cucina Kosher : Giovedì 25 gennaioalle 21.15 su Sky Uno HD – nuovo imperdibile appuntamento con la settima edizione di Masterchef Italia – prodotta da Endemol Shine Italy – con i giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I 16 cuochi amatoriali ancora in gara sono pronti per affrontare una nuova impreve...

Masterchef Italia 7/ Diretta ed eliminati : gli chef ALLa prova con la cucina Kosher (sesta puntata) : Masterchef Italia 7, anticipazioni sesta puntata 25 gennaio: gli chef alla prova con la cucina Kosher durante la prova in esterna che si svolgerà in un lussuoso hotel di Milano.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 05:19:00 GMT)

Masterchef Italia : Gli aspiranti chef ALLa prova con la cucina kosher : Domani - giovedì 25 gennaio alle 21.15 su Sky Uno HD - nuovo imperdibile appuntamento con la settima edizione di Masterchef Italia con i giudici o Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e ...

Masterchef - il tribunale dà ragione a Stefano CALLegaro : «Non era un cuoco professionista». Magnolia e gli ex concorrenti dovranno risarcirlo : Stefano Callegaro La sentenza è stata ‘impiattata’: Stefano Callegaro non era un cuoco professionista. Il tribunale ha dato ragione al vincitore della quarta edizione di Masterchef – correva l’anno 2015 – che Striscia la Notizia, dando voce ad alcune segnalazioni, aveva accusato di aver lavorato come cuoco prima della sua partecipazione al talent per aspiranti chef. Dopo i servizi del tg satirico di Canale5, ...

Masterchef - Stefano CALLegaro vince in tribunale : era un cuoco amatoriale : La vicenda risale al 2015. Stefano Callegaro vince la quarta edizione di Masterchef, ma Striscia la Notizia lo accusa di non essere un cuoco amatoriale ma professionale, presentando varie prove e testimonianze a supporto della tesi. La querella va avanti per un po’ coinvolgendo anche la Magnolia Spa (che produce Masterchef) che si rivolge ad una società di investigazioni e poi gli fa causa, chiedendogli di restituire i 100mila euro di ...

