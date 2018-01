: Al Bano Carrisi sarà giudice a The Voice of Italy - ElisaDiGiacomo : Al Bano Carrisi sarà giudice a The Voice of Italy - mathildbauchard : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Libero_official : Al Bano Carrisi a 74 parla della sua vita sessuale: schiaffo ai ventenni - DentroeFuori : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - RitaC70 : RT @RitaC70: Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 28 gennaio 2018) Alè stato chiamato dalla Rai, per prendere parte al programma di Thenella versione italiana. Il cantante pugliese che soltanto un mese fa aveva detto addio al mondo della musica per via dei tanti problemi di salute che lo hanno colpito ultimamente, è pronto per iniziare una nuova avventura. Esperienza del tutto nuova ed inedita per il cantautore pugliese, della quale si dice onorato di essere stato chiamato per partecipare al programma. In realtà, per terminare al meglio il suo percorso artistico aveva partecipato alle selezioni per andare in gara sul palco dell'Ariston ma scartato da Claudio Baglioni, che quest'anno è anche il direttore artistico della 68' edizione canora, non si sarebbe lasciato sfuggire l'opportunità di far parte di un programma musicale.vestirà i panni del coach e cercherà di scovare nuovi talenti per condurli alla vittoria finale. ...