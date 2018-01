: Caro Papa, grazie, grazie e ancora grazie. Dopo l’Angelus la preghiera di Francesco per l’Afghanistan <3 Il... - CiaoKarol : Caro Papa, grazie, grazie e ancora grazie. Dopo l’Angelus la preghiera di Francesco per l’Afghanistan <3 Il... - BianchiLuigia : RT @SkyTG24: #UltimOra Afghanistan, Papa: disumana violenza, prego per le vittime #Canale50 - NotizieIN : Afghanistan,Papa: fin quando violenza? - acistampa : #PapaFrancesco all’??#Angelus ??"Gesù potente in parole e opere". ???? Poi una preghiera per l'Afghanistan - CiaoKarol : "Caro Papa, grazie, grazie e ancora grazie. Dopo l'Angelus la preghiera di Francesco per l'Afghanistan" -… -

Durante l'Angelus in piazza San Pietro, ilha invocato la preghiera per le vittime dell'attentato di ieri in. "Ieri è giunta la notizia della terribile strage terroristica nella capitale Kabul, con oltre 100 morti e numerosi feriti. Pochi giorni fa,un altro attentato aveva seminato terrore e morte", ha ricordato Francesco. "Fino ail popolo afghano dovrà sopportare questa disumana? Preghiamo per le vittime e per quanti in quel Paese continuano a lavorare per la pace".(Di domenica 28 gennaio 2018)