: RT @SkyTG24: #UltimOra Afghanistan, Papa: disumana violenza, prego per le vittime #Canale50 - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #UltimOra Afghanistan, Papa: disumana violenza, prego per le vittime #Canale50 - TrevisoCityWR : RT @SkyTG24: #UltimOra Afghanistan, Papa: disumana violenza, prego per le vittime #Canale50 - NotizieIN : 12:26 | Papa: "In Afghanistan popolo sopporta violenza disumana" - AsiaNewsIT : “Fino a quando il popolo afghano dovrà sopportare questa disumana violenza?” - zazoomblog : Afghanistan Papa: Fino a quando dovranno sopportare questa disumana violenza? - #Afghanistan #Papa: #quando… -

Leggi la notizia su newsgo

(Di domenica 28 gennaio 2018): “Fino aviolenza?” Il dolore di Francesco all’Angelus. “Fino ailpopolo afghano dovràviolenza? Preghiamo in silenzio per tutte le vittimee per le loro famiglie; e preghiamo per quanti, in quel Paese,continuano a lavorare per costruire la pace”, ha detto il Santo Padre Continua … L'articolo: “Fino aviolenza?” sembra essere il primo su NewsGo.