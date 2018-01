Addio a Ingvar Kamprad | padre di Ikea

: Addio a Ingvar Kamprad, il fondatore di Ikea - TutteLeNotizie : Addio a Ingvar Kamprad, il fondatore di Ikea - TutteLeNotizie : Addio a Ingvar Kamprad, il fondatore di Ikea - VanityFairIt : Addio a Ingvar Kamprad, morto a 91 anni il padre di #Ikea - qn_giorno : RT @quotidianonet: Addio a Ingvar Kamprad, fondatore di #IKEA -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 28 gennaio 2018) Se ne è andato, che passerà alla storia per avere fondato in Svezia: era il 1943, e lui un ragazzo. Scelse il nome mettendo insieme le sue iniziali (IK) con le prime lettere della fattoria di famiglia dov’era cresciuto (Elmtaryd) e del paese natio (Agunnaryd). Novantuno anni, viveva in un bungalow in Svizzera insieme alla moglie Margaretha. Tra gli uomini più ricchi del pianeta (fortuna personale stimata attorno ai 18 miliardi di euro), volava low-cost, vestiva dimesso, era attento ai prezzi, al supermercato, e amava la sua vecchia Volvo che mai avrebbe cambiato con altra auto. Andava fiero di avere cambiato barbiere di fiducia all’incontro con un altro più conveniente. «Con i soldi sto abbastanza attento», aveva spiegato una volta. «Sono una specie di scozzese di Svezia. D’altronde se incomincio a comprare beni di lusso spingo gli altri a imitarmi ...