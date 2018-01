Squadre in campo dalle 15 al Ferraris, Ballardini: «Voglio l’intensità vista nel secondo tempo contro la ...

Mara Maionchi a Domenica In : il suo passato con Ornella Vanoni : Domenica In: Mara Maionchi si racconta a 360° gradi E’ stata la ‘rockettara’ Mara Maionchi l’ospite più attesa della puntata odierna di Domenica In, con Cristina Parodi. La donna, definita dalla conduttrice ‘una forza della natura’, non si è presentata in studio in carne ed ossa ma è intervenuta in collegamento, dunque a distanza, facendosi intervistare dalla padrona di casa tramite ‘ledwall’. Sei ...

Inter beffata al 90' : Beffa per l'Inter. E' arrivato proprio all'ultimo minuto il pareggio della Spal nel 'lunch match' della 22esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara. La partita è finita ...

Cacciatore - manette alla Mou. Poi le scuse : "Ho commesso un enorme errore" : Verona, 28 gennaio 2018 - Il Chievo fa harakiri, la Juve non si fa pregare e ne approfitta per sbloccare una partita sonnacchiosa e arida di sussulti. Questo sostanzialmente il sunto di una serata ...

NBA - Curry da urlo : i Warriors vincono il big match tra prime della classe. Belinelli ko : Oakland , 28 gennaio 2018 – Addetti ai lavori e milioni di appassionati di pallacanestro d'Oltreoceano si erano segnati sul calendario da settimane l'appuntamento con la sfida di questa notte tra ...

Basket - Pierre manda in crisi Torino. Reggio sbanca Pesaro grazie a Llompart e Wright : Bologna, 27 gennaio 2018 – Il successo in Champions League con Utena, pur non avendo portato al passaggio del turno, ha infuso nuova fiducia nei giocatori della Dinamo Sassari che, dopo due sconfitte, ...

Elezioni - Salvini : Bossi c'è e sarà candidato a Varese : Milano, 28 gen. (askanews) 'Bossi c'è, Maroni ha fatto un grande lavoro e continuerà a darci una mano. Altri hanno scelto la poltrona rispetto alla comunità, liberi di farlo. Bossi è candidato a ...

Migranti : Libia - 86 salvati al largo del confine tunisino : La Guardia costiera libica "ha potuto salvare" ieri 86 Migranti, tra cui nove bambini, che erano a bordo di un gommone "16 miglia a nord della zona di Abu Kammash", al confine con la Tunisia. Lo ...

33 anni fa veniva incisa We are the world : Andò in mondovisione il 13 luglio 1985 come finale del Live Aid, uno dei più grandi eventi rock del mondo, al John F. Kennedy Stadium di Philadelphia davanti a 100mila spettatori. Scritta da Michael ...

Slittino femminile - Italia sul podio dopo 13 anni : Robatscher terza a Sigulda : Merito di Sandra Robatscher che ha chiuso al terzo posto la prova di Sigulda alle spalle per 371 centesimi di Tatyana Isanova e di 284 dalla campionessa del mondo Natalie Geisenberger . Nipote di ...

Sci - a Lenzerheide spunta Vlhova. Shiffrin fuori a 4 porte dalla fine : ...+1.80 8) Mielzynski +2.16 9) Curtoni +2.17 10) Feierabend +2.46 Classifica di specialità 1) Shiffrin 787 2) Vhlova 545 3) Hansdotter 511 4) Holdener 465 5) Schild 332 Classifica Coppa del Mondo 1) ...

Golf - European Tour 2018 : Haotong Li la spunta su Rory McIlroy e vince l’Omega Dubai Desert Classic. 45esimi Bertasio e Molinari : Finale entusiasmante all’Omega Dubai Desert Classic. Il quarto giro sull’Emirates Golf Course della città degli Emirati Arabi Uniti è stato un Tourbillon di emozioni, tra Haotong Li e Rory McIlroy. A spuntarla alla fine è stato il cinese, già in testa prima delle ultime diciotto buche, ma non senza difficoltà. A contendergli la vittoria fino all’ultimo è stato il nordirlandese, che partiva un colpo indietro: i due hanno giocato ...

Sci alpino - Gigante Garmisch 2018 : HIRSCHER ALIENO! Oltre 1?50 a Feller e Ligety che torna sul podio. Settimo Eisath : Non ci sono più parole per descrivere Marcel HIRSCHER. L’austriaco vince a Garmisch, in Germania, la decima gara della stagione (record personale), la quarta in Gigante sulle cinque disputate fra le porte larghe, la cinquantacinquesima in carriera (superato Hermann Maier). Oggi, semplicemente, ha fatto un altro sport. Ben 1″57 è il distacco che il sei volte detentore della Coppa del Mondo generale ha rifilato al secondo classificato, ...

Psychonauts è ancora un gioco bellissimo - editoriale : Lo stato di "cult" può essere fuorviante. Spesso viene affibbiato dai videogiocatori a quelle produzioni di nicchia, ma molto apprezzabili, che, magari, hanno registrato uno scarso risultato commerciale. Come se i giocatori stessi dovessero difendere la propria scelta contro il mondo; una battaglia contro i mulini a vento del tutto inutile (e tutt'altro che costruttiva). Non so se Psychonauts (pubblicato nel 2005) si meriti lo stato di "cult". ...

Clarissa e Federico di Uomini e Donne a Emigratis con Pio e Amedeo : Uomini e Donne, Clarissa e Federico a Miami: protagonisti di una puntata di Emigratis con Pio e Amedeo Ci saranno anche Clarissa e Federico di Uomini e Donne nella prossima stagione di Emigratis con Pio e Amedeo. La coppia vive da qualche mese a Miami, dove è stata raggiunta dal duo pugliese. I quattro hanno […] L'articolo Clarissa e Federico di Uomini e Donne a Emigratis con Pio e Amedeo proviene da Gossip e Tv.