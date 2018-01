33 anni fa veniva incisa We are the world

We are the world - 33 anni fa veniva incisa a Hollywood : Il 28 gennaio 1985 a Hollywood, durante la notte degli American Music Award, veniva inciso We are the world, scritto e in parte composto da Michael Jackson e Lionel Richie, prodotto da Quincy Jones. Il brano venne intonato da un supergruppo formato da 45 celebrità (per la maggior parte statunitensi) della musica pop, per scopo benefico dagli USA for Africa.Ottocentomila copie, 20 milioni vendute finora e un ricavato di 60 milioni di ...