Xbox One | un retailer si rifiuta di vendere le console di Microsoft e se la prende con

Nintendo Switch è un successo anche in Spagna : superate le vendite di Xbox One : Il successo di Nintendo Switch è ormai sotto gli occhi di tutti, la console continua a vendere molto bene in tutto il mondo e, secondo dei recenti dati diffusi da un analista, l'ibrida avrebbe venduto altri 7 milioni di unità tra ottobre e dicembre 2017.Ora, come segnala Nintendolife, emergono dei dati interessanti anche per quanto riguarda il mercato europeo e, stando a quanto riportato da Gamereactor.es, Nintendo Switch avrebbe superato le ...

Celeste : il platform game di Matt Makes Games sbarca su PS4 - PC - Xbox One e Nintendo Switch : Ottime notizie per tutti coloro che erano in attesa del platform game bidimensionale di Matt Makes games, Celeste: il gioco infatti sbarca su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.In occasione dell'arrivo del gioco, è stato condiviso anche il trailer di lancio, riportato dai colleghi di VG247:Per chi fosse interessato a saperne di più su Celeste, su Steam è disponibile una breve descrizione:Read more…

Secondo un ex sviluppatore di Lionhead il potenziale di Xbox One X rischia di rimanere inespresso : Dal lancio sul mercato della potente Xbox One X, si sono susseguite varie opinioni di addetti ai lavori sulla questione "Xbox One X limitata dalla console standard". In merito è già intervenuto Voofoo Studios, ora è un ex sviluppatore di Lionhead a dire la sua.Come riporta Gamingbolt, sebbene l'idea di console "mid gen" sia teoricamente eccezionale, il problema risiede nel fatto che Microsoft e Sony hanno entrambi ostacolato il potenziale delle ...

Dead Cells : il roguevania che si ispira a Dark Souls e Castlevania uscirà nel 2018 anche su PS4 - Xbox One e Switch : Ottime notizie per uno dei progetti indie più interessanti tra quelli che si trovano attualmente in Early Access su Steam. Stiamo parlando dell'ispirato Dead Cells.Gli sviluppatori hanno confermato, anche attraverso un nuovo trailer, che il gioco uscirà nel corso del 2018 e che, grandissima notizia, arriverà anche su PS4, Xbox One e Switch nel corso di quest'anno. La data di uscita ufficiale non è ancora stata rivelata ma l'annuncio dei ragazzi ...

Fallout 4 : weekend di gioco gratuito su Xbox One per gli abbonati Gold : Mentre Microsoft ha annunciato già i Games with Gold di febbraio, ecco che arriva un'altra ottima notizia per tutti gli abbonati al servizio.Infatti, come segnala VG247.com, Bethesda ha comunicato che per questo weekend (fino al 29 gennaio) gli utenti Xbox One abbonati al servizio Gold potranno giocare gratuitamente l'apprezzato Fallout 4. Si tratta di un fine settimana completamente gratuito per i giocatori, ma non sarà disponibile l'accesso ai ...

PlayerUnknown's Battlegrounds tocca quota 4 milioni di giocatori su Xbox One : Uno dei più importanti fenomeni videoludici degli ultimi anni, PlayerUnknown's Battlegrounds, continua a macinare numeri veramente alti anche su console. Il gioco è arrivato su Xbox One sul finire dello scorso anno e, a quanto pare, anche sulla macchina di Microsoft, sono tanti i giocatori impegnati con il titolo di PUBG Corporation.Gli ultimi dati ci parlavano di oltre 3 milioni giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds, ora i numeri si ...

Un video mette a confronto Dragon Ball FighterZ su PS4 Pro e Xbox One X : Del nuovo picchiaduro di Arc System Works dedicato alla famosa serie di Dragon Ball, Dragon Ball FighterZ, vi abbiamo già proposto la nostra puntuale recensione, ora è tempo di dare uno sguardo al gioco per capire come si comporta sulle piattaforme di Sony e Microsoft.Infatti, come segnala PlayStation Lifestyle, Digital Foundry ha analizzato le versioni PS4 Pro, Xbox One X, PS4 e Xbox One. In attesa dell'articolo completo, dall'analisi emerge ...

South Park : Il Bastone della Verità arriva anche su Xbox One e PS4 : Ubisoft è lieta di annunciare, che South Park: Il Bastone della Verità, a distanza di anni dal lancio su Xbox360 e PS3, sarà disponibile anche su Xbox One e PS4 a partire dal 13 Febbraio 2018 al costo di 30€. South Park: Il Bastone della Verità approda su Nextgen Il gioco sarà per la prima volta disponibile su console di nuova generazione. South Park: Il Bastone della Verità, vincitore ...

Xbox Game Pass resuscita la visione digitale di Xbox One - ma senza la parte cattiva - editoriale : Con quel sottotitolo ho voluto essere spiritoso, per non dire auto-indulgente. (Per chi non lo sapesse, è un riferimento al pungente editoriale del mio predecessore Tom Bramwell in merito al programma malandato di Microsoft, riguardo a come avrebbe funzionato il software su Xbox One, piano che è stato poi dismesso.) Con l'annuncio dei giorni scorsi che tutte le esclusive di prime parti verranno aggiunte al servizio su abbonamento Xbox Game Pass ...

Microsoft : "le esclusive Xbox One rimarranno in maniera permanente all'interno di Game Pass" : Ultimamente si è parlato moltissimo delle strategie future di Microsoft e dell'interessante servizio Xbox Game Pass, un servizio che, a quanto pare, permetterà di giocare le esclusive Microsoft al lancio anche su PC (l'unica limitazione è essere utenti Windows 10).Ora, come segnala Gamingbolt, arriva una nuova gradita conferma direttamente dai piani alti del colosso di Remond, ovvero da Aaron Greenberg e Larry "Major Nelson" Hryb, i quali hanno ...

Metal Gear Survive : un video mostra la beta a confronto su PS4 Pro e Xbox One X : Le ultime informazioni su Metal Gear Survive, lo spin-off della celebre serie ambientato dopo gli eventi di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, ci parlavano dell'assenza delle ormai famose loot box, oggi il titolo torna sotto i riflettori grazie alla nuova analisi condotta da Digital Foundry.Infatti, una prima analisi era stata già condivisa in rete e riguardava la campagna single player su PlayStation 4 Pro, ora il nuovo video comparativo, ci ...

Michael Pachter : l'inclusione delle esclusive su Xbox Game Pass al lancio non inciderà sulle vendite : Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato interessanti novità provenienti da casa Microsoft che riguardano il servizio Xbox Game Pass: le esclusive saranno, infatti, incluse nel servizio al lancio. Quindi, chi si abbonerà a Xbox Game Pass, potrà giocare a titoli come Sea of Thieves, Crackdown 3 e State of Decay 2 fin dal day one senza spendere soldi extra, oltre a quelli necessari per l'abbonamento (9,90 Euro mensili), ma non solo, sono stati ...

Nuova open beta per Dragon Ball FighterZ su Xbox One : L'atteso fighting game Dragon Ball FighterZ, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, è in arrivo su Xbox One, PlayStation 4, PC via STEAM e altri distributori domani, 25 gennaio (dal 26 gennaio le versioni digitali per console e PC via STEAM).Il gioco, quindi, è ormai in arrivo a breve, ma, come segnala Gematsu, i possessori di Xbox One avranno ancora un po'di tempo per provare Dragon Ball FighterZ. Infatti, Bandai Namco ha comunicato che, per ...

PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su Xbox One : arriva la corsa automatica : Il fenomeno PlayerUnknown's Battlegrounds può certamente contare su un ottimo supporto da parte degli sviluppatori, il team al lavoro sul gioco continua a rilasciare interessanti aggiornamenti per perfezionare il titolo sia su PC che su console e, anche se ultimamente la community lamenta un'eccessiva presenza di cheater e pratiche scorrette, ecco che gli sviluppatori pubblicano un nuovo update per la versione Xbox One.Infatti, come riporta ...