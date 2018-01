Worley vince il gigante di Lenzerheide

Sci alpino - Gigante Courchevel 2017 : Manuela Moelgg ancora sul podio! Vince Mikaela Shiffrin davanti a Tessa Worley : Altro Gigante, altro terzo posto per Manuela Moelgg. La vittoria resta ancora un tabù, ma l’azzurra può comunque gioire per essere salita sul podio per la terza volta consecutiva in stagione in questa specialità. La gara di Courchevel ha sorriso a una Mikaela Shiffrin sempre più dominante, capace di trovare il primo sigillo dell’anno tra le porte larghe (34° in totale, 5° in Gigante). L’americana è stata fuori portata per tutte ...