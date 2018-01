Wind All Inclusive Flash 30 Giga | 1000 minuti | 500 SMS e 30GB a 10 euro al mese

Wind lancia la nuova offerta All Inclusive Flash 30 Giga a 10 euro al mese : A partire da oggi, 26 gennaio, Wind ha deciso di proporre una nuova offerta ricaricabile Operator Attack denominata All Inclusive Flash 30 Giga. L'offerta propone 1.000 minuti e 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 30 GB in 4G. Il tutto viene proposto a 10 euro con rinnovi mensili. L'offerta è ad edizione limitata, se siete interessati, vi conviene affrettarvi. L'articolo Wind lancia la nuova offerta All Inclusive Flash 30 Giga a 10 ...

Tim - Vodafone - Wind Tre e Fastweb tornano alla fatturazione mensile : cosa cambia : Bollette mensili ma più salate: le compagnie telefoniche tornano alla fatturazione mensile, ma aumentano le tariffe dell’8,6%: una beffa per i consumatori che avevano denunciato i rincari dovuti alle bollette...

Come giocare al vecchio 3D Pinball su Windows 10 : Giochi tipo Prato Fiorito, 3D Pinball e Spider hanno fatto la storia dei sistemi operativi Microsoft. Adesso siamo qui per riproporveli! Il tempo passa e con esso anche la tecnologia si evolve, nel bene e nel male. Con l’introduzione di Windows 10, ed ancor prima di Windows 8, Microsoft ha deciso di eliminare i classici giochi presenti su Windows XP. Questi giochi, Come Spider, Prato Fiorito o 3D Pinball, hanno rappresentato una vera e ...

Ritorno alla fatturazione mensile : nuove beghe per Tim - Vodafone - Wind e Tre Italia : L' aumento delle tariffe di importo pari all'8,6 per cento da parte di Tim , Vodafone , Wind e Tre Italia è al centro di un feroce dibattito in rete. I cittadini stanno protestando contro gli ...

Biathlon - Dominik Windisch : “Mi è mancata la costanza - la forma sugli sci è buona. Alle Olimpiadi ci sono 40 atleti da podio dopo Fourcade e Boe…” : Già medagliato a Sochi 2014, Dominik Windisch è pronto ad affrontare le sue seconde Olimpiadi. L’altoatesino si presenterà a PyeongChang 2018, in Corea del Sud, come una delle mine vaganti dell’intero panorama internazionale per quanto riguarda il Biathlon maschile. Proprio nelle ultime uscite, l’atleta originario di Anterselva ha messo in luce un’ottima condizione, che da qui in avanti potrebbe portarlo a togliersi ...

Windows 10 Fall Creators Update installato sul 75% dei PC : L’aggiornamento Fall Creators Update di Windows 10 continua a racimolare utenti, forse anche grazie alle sue interessantissime funzionalità come il Fluent Design, Story Remix e MyPeople. Adesso, stando all’ultimo rapporto registrato e pubblicato da AdDuplex, questo è installato sul 75% circa dei PC totali con a bordo Windows 10, che è una quantità in linea con le aspettative se non leggermente superiore. Parte di questa crescita ...

Problemi temporanei alla rete Wind e Tre mentre Allo e Duo sono stati offline per alcune ore : Secondo quanto riportano numerose segnalazioni, in molte zone d'Italia risulta impossibile telefonare e ricevere chiamate sulle reti di Wind e Tre, con la maggior parte delle segnalazioni che arrivano dal nord Italia, oltre che da Bari e Napoli. Problemi anche per Google Allo e Google Duo, i cui servizi sembrano oggi offline. L'articolo Problemi temporanei alla rete Wind e Tre mentre Allo e Duo sono stati offline per alcune ore è stato ...

Taranto - nei Wind day niente più stop alle scuole : "L'Ilva dovrà fermare le polveri" : Ordinanza urgente del sindaco Melucci che ha ordinato lo stop di parchi minerali e nastri trasportatori nei giorni di vento. L'Ilva dovrà pulire non solo le...

Esposto all’AGCOM contro le rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e Tre : ora è guerra : Ci sono ancora diversi nodi da sciogliere in queste ore per quanto concerne le rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e Tre, in vista del ritorno alla fatturazione mensile. Dopo le ultime novità condivise questa mattina in merito al caso specifico di Wind, tocca esaminare un certo malessere che a quanto pare non si è venuto a creare solo tra gli utenti, costretti a pagare di più mensilmente anche se su base annuale non cambierà nulla, ma anche tra ...

Wind e Tre : ritorno alla vecchia fatturazione - ecco cosa cambia : Pure Wind e Tre Italia si stanno adeguando alla fatturazione mensile dopo la lunga 'battaglia' vinta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Agcom. Dopo mesi e mesi di segnalazioni e multe, si è riusciti ad inserire nella Legge di Stabilità 2018 il ritorno alle bollette ogni 30 giorni in sostituzione a quelle ogni 28. Fine dunque alla 'furbata' delle compagnie di telefonia, che non facevano altro che accaparrarsi una mensilità in ...

Ritorno alla fatturazione mensile : tutte le date di TIM - Vodafone - Wind e Tre : La fatturazione mensile si appresta a fare il suo Ritorno nel settore della telefonia mobile e fissa italiano. Gli operatori, …

Ritorno alla fatturazione mensile Wind dopo legge 172/17 : rimodulazioni sospese - cosa cambia : Anche il Ritorno alla fatturazione mensile Wind sotto i riflettori, con l'invio in queste ore dell'SMS informativo ai clienti dell'operatore sugli effetti della legge 172/17 che di fatto obbliga tutti i vettori, entro il prossimo 4 aprile, ad un cambiamento radicale e dovuto. Ecco spiegato di seguito cosa cambierà e soprattutto il punto su eventuali rimodulazioni delle offerte telefoniche. Al posto della fatturazione mensile ogni 4 settimane, ...

Wind Tre è la prima a tornare ai 30 giorni e lancia la Fibra allo stesso prezzo dell’ADSL : Wind Tre annuncia il ritorno dei rinnovi ogni 30 giorni per le sue offerte Fibra ottica e ADSL con i …

Xbox One : Microsoft punta ai giochi - ai servizi e all’integrazione con Windows 10 : Un post pubblicato ResetEra, il forum di videogiochi più utilizzato al mondo, svelerebbe chiaramente i futuri piani di Microsoft in ambito gaming. Questoo è stato scritto da ZhugeEx, un utente famoso per essere preciso e affidabile nelle indiscrezioni, e fa riferimento essenzialmente a tre punti cardine che rappresentano i settori su cui Microsoft vuole concentrarsi maggiormente: Ecosistema Digital, Publishing e integrazione tra Xbox e Windows ...