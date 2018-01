Volley femminile | Serie A1 2018 – 17^ giornata | Casalmaggiore ruggisce | Legnano sogna la

Volley - Tifanny giocherà col Brasile femminile? La giocatrice transgender attende decisioni da FIVB e CIO : Tifanny Pereira de Abreu sembra essere davvero molto vicina a giocare con il Brasile femminile nelle competizioni estive (Nations League e Mondiali in Giappone). Questa è la notizia che trapela dal Sudamerica: l’atleta transessuale, che lo scorso anno aveva militato in Italia con la casacca di Palmi in Serie A2, ora sta incantando in Patria e Zè Roberto la starebbe seriamente prendendo in considerazione. Sul suo caso però si sta discutendo ...

Volley : A2 Femminile - la Battistelli ad Olbia per difendere il primato : È un peccato, perché l'abbiamo aspettata per tanto tempo e proprio ora stava tornando sui suoi livelli di rendimento, ma lo sport professionistico è anche questo. Le facciamo un grande in bocca al ...

Sitting Volley : la nazionale femminile a Trento dall' 8 all'11 febbraio : Trento- La nazionale di Sitting Volley femminile, nel programma di avvicinamento alle qualificazioni mondiali , sosterrà dall' 8 all'11 febbraio, uno stage nel Trentino che si concluderà con una ...

Volley : A1 Femminile - il derby Legnano-Busto si gioco in anticipo : L'anticipo del sabato sera, in diretta su Rai Sport + HD, pone di fronte la SAB Volley Legnano e la Unet E-Work Busto Arsizio, due squadre praticamente confinanti dal punto di vista geografico, che ...

Volley : A1 Femminile - Papafotiou fuori per infortunio - a Conegliano torna Bechis : Conegliano , TREVISO, - Gli approfonditi esami al ginocchio destro di Athina Papafotiou , hanno riscontrato una lesione meniscale con tempi di recupero non brevi che terranno quindi fuori dai giochi ...

Volley femminile - Serie A1 – 17^ giornata : Conegliano-Novara - continua la sfida a distanza. Incroci salvezza e playoff : Nel weekend del 27-28 gennaio non si sarà spazio soltanto per la Final Four della Coppa Italia di Volley maschile. La Serie A1 di Volley femminile scenderà in campo per la 17^ giornata, la sesta del girone di ritorno: siamo già arrivati al giro di boa e ogni punto potrebbe pesare in classifica generale. Conegliano sembra aver ormai allungato in maniera definitiva e cercherà di difendere i cinque punti di vantaggio sulla più immediata ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Novara batte il Prostejov e si rilancia verso la qualificazione. Egonu top scorer : Novara ha sconfitto l’Agel Prostejov per 3-1 (25-12; 25-13; 22-25; 25-14) nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley femminile e si rilancia verso la qualificazione ai quarti di finale della massima rassegna continentale. Ora le Campionesse d’Italia sono seconde in classifica alle spalle di Conegliano e con molta probabilità si giocheranno il pass con il Fenerbahce Istanbul, già sconfitto in Turchia nel match ...

Volley femminile - Champions League 2018 – Conegliano firma l’impresa a Istanbul! Sconfitto il Fenerbahce - rimonta dallo 0-2 : Impresa superlativa di Conegliano nella terza giornata della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere, sotto 2-0 nella fornace del Burhan Felek Voleybol Salonu, hanno realizzato una rimonta pazzesca e hanno Sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-2 (21-25; 25-27; 25-15; 25-17; 15-10). Le ragazze di coach Santarelli hanno così infilato il terzo successo consecutivo nella massima competizione continentale e rafforzano il primo posto in ...

Volley femminile - Davide Mazzanti : “L’Italia si radunerà il 19 aprile : poi Nations League e i Mondiali” : Davide Mazzanti ha fatto visita alla Foppapedretti Bergamo nella giornata di ieri e ha parlato anche dei prossimi appuntamenti dell’Italia femminile. Il CT della nostra Nazionale ha dichiarato che “il 19 aprile inizieranno i primi due ritiri per preparare la Nations League: sette settimane di manifestazione. Un carico di lavoro importante per le ragazze che dopo l’attività con il club dovranno fare un torneo molto impegnativo. ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Busto lotta con l’Eczacibasi ma crolla a Istanbul. Serve la rimonta per volare ai quarti di finale : Busto Arsizio ha provato a lottare contro l’Eczacibasi VitrA Istanbul, ha cercato di tenere testa alla corazzata turca ma alla fine ha dovuto cedere per 3-1 (29-27; 25-18; 25-27; 25-18) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importante. Lo squadrone allenato da Marco Aurelio Motta ha mantenuto il favore del pronostico e ha fatto la differenza al Burhan Felek ...

Volley : Coppa Italia A2 Femminile - domani i quarti di finale : ROMA- Le prime otto formazioni del girone di andata della Samsung Galaxy Volley Cup di A2 Femminile scenderanno in campo domani sera alle 20.30 per i quarti di finale di Coppa Italia sul campo delle ...

Volley femminile - CEV Cup 2018 – Casalmaggiore surclassa il Bekescsabai e ipoteca i quarti di finale : Casalmaggiore ha asfaltato il Linamar Bekescsabai per 3-0 (25-20; 25-14; 25-15) nell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2018 di Volley femminile, la seconda competizione continentale per importanza. Le ragazze in rosa hanno così fatto un passo importante verso la qualificazione al turno successivo: basterà conquistare due set, nel match di ritorno in programma tra due settimane al PalaRadi, per proseguire la propria avventura ...

Volley : A1 Femminile - si separano le strade di Vesovic e Modena : Modena- Alla Liu Jo Nordmeccanica prosegue il restiling invernale. Dopo gli arrivi di Abbott , Pietersen e Mingardi e la partenza di Mina Tomic, la società del presidente Cerciello ha raggiunto l'...