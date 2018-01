Vittime del racket e dell’usura - come accedere al Fondo di Solidarietà : Roma Capitale sostiene le iniziative dello Stato finalizzate al sostegno per i cittadini che sono stati Vittime del racket o dell’usura, reati che cercano di ostacolare le opportunità di crescita e sviluppo della comunità, colpendo singole persone, famiglie, operatori economici. Tutti coloro che hanno subito danni, alla persona o alla propria attività, a causa di […] L'articolo Vittime del racket e dell’usura, come accedere al Fondo di ...

Lo sbaglio dei giornali su una delle Vittime dell’incidente ferroviario di Milano : Per un caso di omonimia, la foto di una donna viva che non c'entrava nulla con l'incidente è stata presa da Facebook e inserita tra le immagini dei morti The post Lo sbaglio dei giornali su una delle vittime dell’incidente ferroviario di Milano appeared first on Il Post.

Giornata della Memoria - Mediaset organizza staffetta per ricordare le Vittime della Shoah : Canale 5, Iris e Premium Emotion propongono una programmazione speciale per ricordare le vittime dell'Olocausto.

Cerimonia per la celebrazione della Giornata della Memoria per commemorare le Vittime dell'Olocausto : ... Maria Antonietta Cerniglia, consegnerà le Medaglie d'Onore alla Memoria di due cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. La ...

Milano - treno deragliato. Famigliari delle Vittime di Viareggio : “Anti deragliamento obbligatorio”. Ansf : “L’Europa non vuole” : È un dispositivo anti-deragliamento, del quale si è parlato – e tanto – dopo la strage di Viareggio. E infatti oggi tra i primi a intervenire in giornata sono stati propri i familiari delle vittime dell’incidente del 2009: “Bisogna renderlo obbligatorio”. Un sistema di sicurezza in più, sulla cui efficacia non tutti concordano. Ma che anche Trenitalia ha sperimentato negli anni. Il convoglio di trenord deragliato ...

Milano - treno deragliato a Pioltello : neurologa del Besta tra le Vittime - “curava i malati come parenti” : “Ida era amatissima, una delle figure più rappresentative del reparto. Per tutti noi era un esempio di dedizione al suo lavoro ai suoi malati, perché più di chiunque altro si prendeva a cuore ogni singolo caso come se riguardasse un suo parente“. L’abnegazione, il grande amore per la professione e per i pazienti, sono le doti che di Ida Maddalena Milanesi – 61 anni, fra le 3 vittime della tragedia ferroviaria di questa ...

Treno deragliato a Milano - chi sono le tre Vittime del disastro ferroviario di Pioltello : Pierangela Tadini, Giuseppina Pirri e Idda Maddalesa Milanesi. sono loro le tre vittime dell'incidente...

Shoah : a Vicenza una marcia per ricordare le Vittime delle diverse comunità (4) : (AdnKronos) - I prigionieri nei campi di sterminio erano identificati con segnali cuciti sulle divise, triangoli colorati. Agli ebrei erano assegnati due triangoli gialli sovrapposti come a formare la Stella di David. I triangoli rossi identificavano i prigionieri politici, composti per la maggior p

Shoah : a Vicenza una marcia per ricordare le Vittime delle diverse comunità (3) : (AdnKronos) - “Affinché il ricordo del momento più buio toccato dal genere umano sia sempre vivo, anche quest'anno organizziamo la marcia della Memoria e lo faremo finché avremo voce in ricordo di chi è stato annientato dalla follia del Nazi-Fascismo, per non dimenticare mai”, afferma Thomas Tedesco

Shoah : a Vicenza una marcia per ricordare le Vittime delle diverse comunità : Vicenza, 25 gen. (AdnKronos) - Primo Levi affermava “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”. Con questo intento, e nel ricordo di tutte le vittime dello sterminio nazifascista, sabato 27 gennaio, dalle 18.30, si snoderà da piazza

Shoah : a Vicenza una marcia per ricordare le Vittime delle diverse comunità (2) : (AdnKronos) - L'iniziativa si avvale del patrocinio della Ambasciata d'Israele in Italia e del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America. “Ricordiamo per cambiare il futuro – afferma l'assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala - Per gridare con forza l'orgoglio di appartenere a una

Le Vittime dell'incidente ferroviario a Pioltello sono tre donne. Cosa sappiamo finora sulle cause del deragliamento : Tre donne morte e un centinaio di feriti, 12 dei quali gravi: è il primo bilancio del deragliamento di un treno nord alle porte di Milano, tra Segrate e Pioltello. Il convoglio è uscito parzialmente ...