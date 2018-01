VIDEO Michela Moioli strepitosa seconda a Bansko e vola in Coppa del Mondo | la gara

La scomparsa di Michela Manca - nei problemi famigliari si cela la risposta VIDEO : Michela ha solo 23 anni. E' gia' mamma di due bambini di 4 anni e 9 mesi. Si dissolve come neve al sole dalla sua casa di Palermo -nel quartiere di Santa Maria di Gesù- nella notte tra domenica 17 Dicembre e Lunedì 18 Dicembre, senza portare con sé del denaro ma solo i documenti personali. Presumibilmente tra le 23.00 e le 3.00, quando Cristian il compagno e padre dei figli si sarebbe accorto della sua assenza, svegliato dal pianto di uno dei ...

VIDEO – Snowboardcross - il trionfo di Michela Moioli a Cervinia. Francia al tappeto : Michela Moioli ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nella Coppa del Mondo di Snowboardcross, non dando scampo ad un terzetto francese nella finalissima della gara disputata a Cervinia. Seconda alle spalle della Moenne Loccoz dopo la partenza, la bergamasca ha messo letteralmente il turbo, sorpassando quasi in scioltezza la transalpina ed andando a vincere a braccia alzate. IL VIDEO DEL trionfo DI Michela Moioli Clicca qui ...

FOTO e VIDEO Snowboardcross : la clamorosa vittoria al photofinish di Michela Moioli! Decidono i millimetri : FANTASTICA Michela Moioli! ' L'azzurra vince al FOTOfinish davanti alla statunitense Gulini in Coppa del Mondo a Montafon! #Snowboardcross pic.twitter.com/5T7BEseZmp " Eurosport IT (@Eurosport_IT) 16 ...

Movimento Michela Vittoria Brambilla : scissione a sinistra e stroncatura Lega VIDEO : Il clima della campagna elettorale sta iniziando a surriscaldarsi e sta ormai coinvolgendo tutte le fazioni politiche. La sinistra Dem, e non, sta avendo problemi di alleanze; Berlusconi sembra ormai tornato al 100% sulla scena politica nazionale; alcuni politici di lungo corso, Verdini e Alfano, hanno dichiarato di voler lasciare la scena politica attiva, col partito del secondo che oggi rischia di spaccarsi [Video] proprio a causa ...

Michela Deriu : la ragazza era ricattata da qualcuno? VIDEO : la giovane vita di #Michela Deriu 22 anni si sarebbe spezzata a causa di un ricatto mortale. La ragazza viveva a Porto Torres Sassari ed esercitava la professione di barista. Michela è stata trovata senza vita la notte tra il 4 e il 5 Novembre scorso. La poverina si era impiccata con il guinzaglio del cane presso la casa di un'amica nell'isola della Maddalena. Abbiamo parlato di ricatto mortale, ma in realta' potrebbero essere varie le cause per ...

Michela Persico a Blogo : "Le Capitane? Esperienza divertente - il pubblico conoscerà la mia personalità" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di Le Capitane, abbiamo incontrato Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani, per farci raccontare curiosità, aneddoti, sulla sua partecipazione al docureality di Spike. Le Capitane è stata un'Esperienza sicuramente divertente ma molto particolare perché è stata del tutto nuova secondo il mio lavoro. Un bilancio finale su questa Esperienza vissuta in prima linea...: Il trend è sicuramente positivo. E lo ...

