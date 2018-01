Vaccini | i dati lombardi sulle coperture

: I #vaccini funzionano. Meno vaccini = più malattie. Con il #morbillo non si scherza. In 4 sono morti nel 2017… - william_santus : I #vaccini funzionano. Meno vaccini = più malattie. Con il #morbillo non si scherza. In 4 sono morti nel 2017… - Salvo_Parisi : RT @SItI_Nazionale: A Milano coperture per esavalente +1%, MPR +1,2%, Pneumo +1,7%, MenC + 1% nel 2017. Per i nuovi vaccini MenB 81,6%; var… - fedeico_82 : @Fioredisaguaro @Clutcher @NinoNinuzzo @M5S_Baroni @nicola_bianchi @RominaPergolesi @giuliainnocenzi @Bernini_P… - sabrinafreni : RT @SItI_Nazionale: A Milano coperture per esavalente +1%, MPR +1,2%, Pneumo +1,7%, MenC + 1% nel 2017. Per i nuovi vaccini MenB 81,6%; var… - mlupoi : @ilmatte0ne @PaoloGentiloni Quindi pensi che i dati ISTAT siano falsi? Magari pensi anche i vaccini siano il male e… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 27 gennaio 2018) Nell'ultimo periodo si sono registrati incrementi dell'1% per il vaccino esavalente, e la percentuale sale per quanto riguarda il morbillo, la rosolia e la parotite, malattie che grazie alle vaccinazioni ed un po' di fortuna subiranno una nuova battuta d'arresto. Sonodichiarati da Carlo Signorelli, segretario dell'Accademia Lombarda di Sanità Pubblica e da Anna Odone, responsabile dell'ospedale S. Raffaele di Milano; e sono stati diffusi dal convegnopolitiche vaccinali organizzato dalla stessa Accademia. Il convegno Nell'ultimo periodo le preoccupazioni sui vertiginosi cali delle vaccinazioni, soprattutto quelle non obbligatorie come quella per l'HPV e per l'anti-meningite, sono state oggetto di attenzione da parte di uno dei più grandi ed importanti ospedali di Italia, il San Raffaele di Milano. Nel convegno dell'Accademia Lombarda di Sanità Pubblica il dott. Gianni Rezza, ...