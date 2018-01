Una donna è stata spinta da un uomo nella metropolitana B di Roma

Rosarno - incendio nella tendopoli. Morta Una donna : Le fiamme divampate all'alba hanno distrutto parte della baraccopoli che ospita i migranti che raccolgono frutta nelle campagne calabresi. Altre due donne sono ricoverate in ospedale

Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando - in Calabria : è morta Una donna : Nelle prime ore di stamattina si è sviluppato un incendio in una tendopoli per migranti a San Ferdinando, in Calabria. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, che secondo Repubblica ha bruciato circa 200 abitazioni. Una donna è stata The post Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando, in Calabria: è morta una donna appeared first on Il Post.

Arrestato l'uomo che ha spinto Una donna sotto la metro a Roma : È ricoverata in rianimazione all'ospedale San Camillo, in prognosi riservata, la donna peruviana di 47 anni spinta ieri sui binari della metro B di Roma alla fermata Eur Fermi da un italiano, anch'egli quarantesettenne, fermato nella notte per tentato omicidio. Le cause sono da attribuire ad un gesto di follia. Le condizioni della donna, riferiscono fonti dell'ospedale all'Agi, sono molto gravi. Ha subito ...

Tendopoli migranti in fiamme : morta Una donna : Reggio Calabria, 27 gen. (AdnKronos) - Una donna di 30 anni è morta ed altre due persone sono rimaste ferite nell'incendio che si è sviluppato questa notte nella Tendopoli di San Ferdinando, nel ...

Tendopoli migranti in fiamme : morta Una donna : Reggio Calabria, 27 gen. (AdnKronos) - Una donna di 30 anni è morta ed altre due persone sono rimaste ferite nell'incendio che si è sviluppato questa notte nella Tendopoli di San Ferdinando, nel ...

La tragedia a Rosarno : nel ghetto degli immigrati Una donna bruciata viva : Un nuovo incendio è scoppiato nella notte. E la tendopoli di San Ferdinando, paesino in provincia di Reggio Calabria, è tornato sotto i riflettori dell'opinione pubblica. Lì, a pochi chilometri dal porto di Gioia Tauro, l'immigrazione clandestina ha dato vita a un immenso campo composto da baracche in legno e cellophane che sono andate a fuoco più volte. All'interno di questa favela abusiva vivono, tra degrado e micro criminalità, ...

Spinge Una donna sotto il treno nella metro di Roma - fermato 47enne : "Gesto di follia" : Un uomo di 47 anni è stato fermato nella notte a Roma dagli agenti della Polizia di Stato: sarebbe stato proprio lui ad aver spinto intorno alle 13 di

Rosarno - incendio nella tendopoli dei migranti : morta Una donna - due feriti : Un morto accertato. Ma c’e anche qualche ferito nell’incendio che si è verificato stanotte all’interno della tendopoli di San Ferdinando, che si trova nella zona industriale alle spalle del porto di Gioia Tauro. Ancora non si conoscono le cause del rogo divampato prima dell’alba, intorno alle 4.30. La vittima dovrebbe essere una donna che si trovava nella parte vecchia della tendopoli e che, scoppiato l’incendio, a ...

Migranti : incendio in Una tendopoli in Calabria - morta Una donna : È una donna di 30 anni la vittima dell'incendio di questa notte nella tendopoli per Migranti di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, nel Reggino. Nell'incendio, oltre alla vittima, il cui corpo è stato carbonizzato, sono rimaste ferite altre due persone, sempre donne, ricoverate ora nell'ospedale di Polistena. Oltre 100 i Migranti sfollati, per i quali è in corso di allestimento un'altra struttura. ...

Scontro tra due auto nel centro abitato : un uomo e Una donna in ospedale : BRINDISI - Un uomo e una donna in ospedale e due auto danneggiate. È questo il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 26 gennaio, all'incrocio tra via ...

Roma - donna investita dalla metro : è stata spinta - un uomo ripreso in un video mentre fugge. Le hanno amputato Una mano : Una telecamera di sorveglianza avrebbe ripreso un uomo spingere la donna 47enne peruviana sui binari della metro alla stazione Eur Fermi a Roma. L'uomo si sarebbe poi allontanato tra la folla di...

Una statua di donna davanti a Westminster... ma non è la Thatcher : Cresciuta all'ombra del padre, un pastore metodista , Margaret costrui la sua carriera politica grazie al sostegno economico del marito Denis e fu una madre piuttosto assente. Ben diversa la storia ...

Roma - donna finisce sui binari - forse spinta da qualcuno : ricoverata in gravi condizioni - amputata Una mano : Potrebbe essere stata spinta la donna finita sui binari della metro a Roma e investita da un treno alla stazione Eur Fermi. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. La dinamica...

Roma - donna cade sui binari e viene travolta dal treno che le amputa Una mano : È giallo sulle cause della caduta della 74enne alla stazione Eur Fermi. La polizia ha acquisito i filmati della sicurezza per capire la dinamica. Interrotta la tratta Eur Magliana-Laurentina, Atac ha attivato il servizio bus sostitutivi