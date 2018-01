Un posto al sole | trame prossima settimana | Diego in grave pericolo

: Pensando un posto al sole?????? — nostalgico - MarioDiMauro : Pensando un posto al sole?????? — nostalgico - stringimiharry_ : RT @may_deschain: -Se siete nell'auto in un parcheggio, ricordatevi sempre di chiudere tutte le porte non appena entrate, state meno tempo… - massi_ve : #LaRepubblica muore e i più scaltri preventivamente l'abbandonano per un più comodo posto al sole in Parlamento. - Surfiniae : UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntate da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018 - Centro Meteo Italiano… - saymynvame : senti, non c’è bisogno di parlare dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati ma ci sarà il ballo del… -

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 27 gennaio 2018) Anticipazioni Unal, 29 gennaio-2 febbraio:ha un malore Unalè la soap più longeva della televisione italiana. Nonostante vada in onda da più di venti anni il suo successo non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni di Unaldal 29 gennaio al 2 febbraio svelano che a Palazzo Palladini si vivranno ore di angoscia per. Bianca e Sofia sono tornate a casa ma Franco vuole andare fino in fondo e trovare Salvo. Vittorio cerca di soffocare i sentimenti per Anita.deve rivelare il suo segreto al padre. Giovanna cerca di ottenere informazioni per consegnare Gaetano alla giustizia. Patrizio sta diventando sempre più arrogante, il suo rapporto con il padre ne risente. Raffaele, infatti, è deluso dal comportamento del figlio. Valentina parla con Angela e Giulia del suo rapporto di coppia con Gaetano. Le due donne le suggeriscono di non ...