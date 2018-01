Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | Davos | parla Donald Trump 27 gennaio 2018

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Fincantieri in rally - incontro Ministri Italia-Francia (26 gennaio) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : Trump a Davos. incidente treno a Milano, Pierangela Tadini ha protetto la figlia prima di morire. Incendio ospedale in Corea del Sud (26 gennaio 2018).(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:15:00 GMT)

Ultime notizie Pensioni anticipate oggi 26.1 : Di Maio conferma fondi per quota41 Video : Continua ad accendersi il dibattito elettorale per quanto riguarda le Pensioni anticipate 2018 [Video], ecco le Ultime notizie di oggi 26 gennaio con le parole di Di Maio che rassicura tutti sui fondi per poter adottare quota 41 e quota 100 e superare la legge Fornero. Intanto il presidente dell'INPS Tito Boeri non si risparmia e parla dei toni della campagna elettorale e delle promesse fatte ai cittadini definite dal direttore da marinaio. ...