: Udinese, parla Oddo: un riposo "a sorpresa" ed il mercato friulano - CalcioWeb : Udinese, parla Oddo: un riposo "a sorpresa" ed il mercato friulano - LazioChannel : Le parole di #Tare su #LazioUdinese e parla di #Milinkovic #DeVrij #LuisAlberto @14_luisalberto -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 gennaio 2018) L’affronterà domani il Genoa di Ballardini e come di consueto nella giornata di vigilia il tecnicohato in conferenza stampa. Si parte colre della formazione che affronterà il Grifone: “Lasagna ha caratteristiche uniche, è convocato e quindi potenzialmente può partire dall’inizio. Il Genoa è una squadra che per certi aspetti ci assomiglia: ultimamente sta subendo poche reti, ama essere compatta tra le linee senza sbilanciarsi e preferisce una fase offensiva fatta di contropiedi”.hato anche di calcio, con l’arrivo di Zampano che andrà a rafforzare la rosa friulana: “La società ha fortemente voluto Zampano, me l’hanno proposto e io ho accettato. C’era l’esigenza di inserire un giocatore che sapesse giocare sia a destra che a sinistra. Credo che Francesco si integrerà subito in questa squadra. ...