Udinese | Lasagna torna a disposizione

Udinese - Oddo : 'Ottima partita. Non possiamo regalare Widmer e Lasagna' : Massimo Oddo , tecnico dell'Udinese, parla a Sky Sport dopo il ko con la Lazio : 'Quello di stasera è un risultato bugiardo e troppo ampio per quella che è stata la gara, abbiamo perso per un autogol e due contropiedi. Noi abbiamo fatto un'Ottima ...

Oddo non si nasconde : l’Udinese sogna l’Europa! Out Lasagna : “Sono contento di quello che sta facendo la squadra. Il momento di difficoltà era preventivabile, è normale pagare lo sforzo mentale fatto finora”. Questo l’esordio in conferenza stampa di mister Oddo in vista della gara di domani contro la Lazio. Il tecnico ritiene normale aver pagato un po’ lo scotto della striscia di vittorie, ma adesso l’Udinese vuole ripartire: “Con la Spal abbiamo giocato un primo tempo ...

Pagelle Udinese-Spal 1-1 : Lasagna sottotono - Floccari trascinatore : Pagelle Udinese-Spal – L’Udinese vuole diventare un’outsider nella corsa all’Europa League, e guardando la classifica sembra averne tutte le carte in regola. Oggi però la squadra di Oddo ha affrontato una Spal agguerrita che ha fermato i friulani sul pareggio, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto in casa del Chievo prima della sosta. Ai bianconeri non è bastato il goal di Samir, nella ripresa Floccari ha fissato il ...

Pagelle Chievo-Udinese 1-1 : Tomovic sbaglia porta - Lasagna non incide : Pagelle Chievo-Udinese – Si è conclusa la prima gara della 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Chievo ed Udinese che hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni soprattutto nella prima frazione. La squadra di Oddo continua a dimostrare di essere in un momento positivo ma il punto di oggi risulta essere come una vittoria per i bianconeri che hanno rischiato di capitolare nella prima prima frazione, un autogol di ...

Probabili formazioni Chievo-Udinese : Inglese non al meglio - Lasagna guida l'attacco friulano

Bologna-Udinese 1-2 - pagelle - voti e highlights 19^ giornata : Lasagna ancora decisivo (VIDEO) : Bologna-Udinese 1-2, pagelle, voti e highlights 19^ giornata: Lasagna ancora decisivo (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna-Udinese 1-2, pagelle, voti E highlights 19^ giornata – Altra vittoria per l’Udinese, che fa cinque su cinque dall’arrivo di Massimo Oddo. Superato l’ostacolo Bologna, che subisce invece il nono ko in ...

Udinese-Verona 4-0 : un doppio Barak - Widmer e Lasagna lanciano Oddo : L'Udinese di Oddo è da Europa League, lo dicono gli ultimi risultati, lo dice la classifica. La vittoria casalinga per 4-0 ai danni del Verona porta i friulani a quota 24 punti, con un match da ...

Diretta Udinese Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita della Dacia Arena, valida per la diciottesima giornata della Serie A

Inter Udinese 1-3 : Lasagna-Icardi-De Paul-Barak

Inter-Udinese 1-3 - Lasagna - De Paul e Barak fermano Spalletti : Arriva alla 17ª giornata la prima sconfitta stagionale dell'Inter. L'Udinese passa a San Siro 3-1 con i gol di Lasagna, De Paul e Barak, al termine di una gara in cui i nerazzurri commettono più ...

Gol Lasagna - l’Udinese la sblocca poi il solito Icardi… [VIDEO] : Gol Lasagna, l’Udinese la sblocca poi il solito Icardi… [VIDEO] – Si sta giocando il primo match valido per la 17^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter ed Udinese che hanno regalato già grandi emozioni. La squadra di Oddo passa in vantaggio dopo appena 14 minuti, disattenzione dei nerazzurri e ne approfitta Lasagna, passa solo un minuto ed arriva il pareggio dell’Inter, il marcatore è il solito Mauro Icardi. ...

Udinese - Lasagna avverte la "sua" Inter : "Attenta - ti faccio ancora gol" : Certi amori... finiscono. Kevin Lasagna è nato Interista. A San Benedetto Po, nel Mantovano, dove mamma Tiziana vendeva frutta e verdura. E vedeva crescere il figlio a frutta e pallone. Un bambino ...

Udinese - Lasagna : 'Inter grande squadra. Io ancora interista? Sì' : Kevin Lasagna , attaccante dell' Udinese , grande tifoso dell'Inter, parla a la Gazzetta dello Sport proprio in vista della sfida coi nerazzurri: 'Sono una grande squadra e Icardi è fortissimo. Hanno mezza occasione e la sfruttano. Sanno soffrire, non prendono gol grazie anche a un portiere ...

Udinese-Benevento 2-0 : in gol Barak e Lasagna : Udinese-Benevento 2-0 PRIMO TEMPO 2-0 MARCATORI Barak al 5' Lasagna al 41' p.t. UDINESE (3-5-2) Bizzarri; Larsen, Danilo, Nuytinck; Widmer, Barak, Fofana (dal 10' s.t Balic), Jankto ( dal 37' s.t. ...