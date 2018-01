U2 | I BIGLIETTI DEI CONCERTI IN ITALIA Ticketone e Ticketmaster | ora sono disponibili

The Chainsmokers a Perugia nel 2018 ad Umbria Jazz : prezzi dei BIGLIETTI in prevendita su TicketOne : The Chainsmokers a Perugia nel 2018, per un unico concerto-evento in programma ad Umbria Jazz il prossimo 17 luglio. I biglietti per assistere all'evento saranno disponibili in vendita dalle ore 11.00 di giovedì 25 gennaio su TicketOne.it, online e via call center, e dalle 11.00 di venerdì 26 gennaio in tutti i punti vendita autorizzati TicketOne dislocati sull'intero territorio nazionale. Il prezzo dei ticket d'ingresso sarà di 45 euro, ai ...

Trenitalia estende la tariffa Young agli under 30 : sconti sul prezzo dei BIGLIETTI : Ci sono buone notizie per tutti i giovani viaggiatori: Trenitalia ha deciso di estendere la tariffa Young a tutti gli under 30. Da ora, studenti e giovani lavoratori fuori sede potranno godere di...

Calcutta all’Arena di Verona e a Latina nel 2018 : prezzi dei BIGLIETTI in prevendita su TicketOne : Calcutta all'Arena di Verona, in concerto il 6 agosto 2018 per un'unica serata-evento. I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita su TicketOne dalle ore 13.30 di martedì 23 gennaio. I ticket arriveranno presso le filiali del gruppo Unicredit il 26 gennaio. Dallo stesso giorno, i biglietti saranno disponibili anche nei punti vendita fisici. Il prezzo dei biglietti per il concerto di Calcutta all'Arena di Verona va dai 25 ai 30 euro, dai ...

Concerti di Philip Glass in Italia nel 2018 : info e prezzi dei BIGLIETTI in prevendita per Verona : I Concerti di Philip Glass in Italia nel 2018 sono stati annunciati. L'artista di Baltimora è pronto a tornare nel nostro paese per una sola data al Teatro Romano di Verona, i cui biglietti in prevendita sono già disponibili presso il Box Office della struttura. Philip Glass, noto per essere l'artista di Music in 12 parts e Einstein on the beach, è anche passato al successo per la colonna sonora di The Truman Show. Nel corso del tour che lo ...

I prezzi dei BIGLIETTI per gli U2 a Milano nel 2018 : prevendite anticipate per Fanclub e My Live Nation : Sono stati resi noti i prezzi dei biglietti per gli U2, in concerto in Italia nel 2018 per un doppio evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano), l'11 e il 12 ottobre. La prevendita si preannuncia da sold out veloce: la location scelta riuscirà a soddisfare la richiesta dei fan? I prezzi dei biglietti per gli U2 in Italia nel 2018 vanno dai 40,25 euro del quarto settore numerato con visione limitata ai 224,25 euro per il primo settore ...

Concerti di Patti Smith in Italia nel 2018 : info e prezzi dei BIGLIETTI in prevendita : I Concerti di Patti Smith in Italia sono finalmente ufficiali. Dopo i tanti spettacoli del 2017, la sacerdotessa del rock è pronta a tornare nel nostro paese per una nuova tappa all'Auditorium Parco della Musica di Roma. L'artista sarà accompagnata dalla sua band composta da Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony Shanahan e dal figlio Jackson Smith. Già noti i prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita ...

Sanremo 2018 - polemica sul prezzo dei BIGLIETTI e svelati alcuni ospiti e duetti : Molti non aspettano altro che di vedere come sarà la nuova edizione del Festival di Sanremo 2018. Una delle kermesse più famose d’Italia e che quest’anno si terrà dal 6 al 10 febbraio su Rai Uno. La conduzione sarà affidata a Claudio Baglioni che ha voluto al suo fianco Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Anche quest’anno non mancheranno i Big, tra cui ci sono Ron, Max Gazzè, Enzo Avitabile con Peppe Servillo, Ermal Meta in coppia con ...

Gran Premio Monza Formula Uno - partita la vendita dei BIGLIETTI : si corre il 2 settembre : Gran Premio Monza Formula uno biglietti. Manca ormai sempre meno alla partenza della nuova stagione di Formula Uno dove a contendersi il titolo saranno certamente il campione del mondo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Già da ora è partita però la prevendita per il Gran Premio d’Italia, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati italiani, […] L'articolo Gran Premio Monza Formula Uno, partita la vendita dei biglietti: si ...

Festival di Sanremo 2018 : i prezzi dei BIGLIETTI dell’Ariston e come acquistarli : Teatro Ariston Mancano circa tre settimane all’avvio del 68° Festival di Sanremo. Mentre nella cittadina ligure fervono i preparativi, cresce la curiosità intorno ai particolari della kermesse, che quest’anno sarà trasmessa dal 6 al 10 febbraio, sempre su Rai 1. Uno dei dettagli che di anno in anno incontra la curiosità del pubblico riguarda i prezzi dei biglietti per assistere dal vivo alla manifestazione canora. Ecco quali sono le ...

Concerto U2 a Roma - non ci fu nessun illecito nella vendita dei BIGLIETTI : Concerto U2 a Roma, non ci fu nessun illecito nella vendita dei biglietti Live Nation scagionata, dopo il ricorso d’urgenza presentato Siae Continua a leggere L'articolo Concerto U2 a Roma, non ci fu nessun illecito nella vendita dei biglietti sembra essere il primo su NewsGo.

U2 - CONCERTO/ Al Forum di Assago due date : nessun illecito nella vendita dei BIGLIETTI per lo show di Roma : Arriveranno a ottobre in Italia gli U2 per due date esclusive i prossimi 11 e 12 ottobre al Forum di Assago, biglietti in vendita dal prossimo 26 gennaio, ecco le informazioni(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 13:02:00 GMT)

Nessun illecito sulla vendita dei BIGLIETTI per gli U2 : l’ordinanza del Tribuna di Roma sul reclamo di Live Nation contro Siae : Non ci fu alcun illecito sulla vendita dei biglietti per gli U2, in merito ai concerti che si sono tenuti il 15 e 16 luglio dello scorso anno in Italia. Il Tribunale di Roma divulga l'esito del procedimento di reclamo che Live Nation, organizzatore dei concerti degli U2 in Italia, ha mosso nei confronti di Siae. La nuova ordinanza è stata pubblicata il 15 gennaio scorso dal Tribunale di Roma e revoca definitivamente la precedente ordinanza ...

Inghilterra-Italia - prorogata la vendita dei BIGLIETTI per l’amichevole del 27 marzo : biglietti Inghilterra-Italia, è stata prorogata la vendita dei tagliandi per la partita tra la Nazionale e gli inglesi, in programma al "Wembley Stadium". L'articolo Inghilterra-Italia, prorogata la vendita dei biglietti per l’amichevole del 27 marzo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.