Trump ordina un Van Gogh ma gli propongono un WC d' oro

Donald Trump a giugno aveva ordinato di licenziare il procuratore speciale per il Russiagate Mueller : Solo il rifiuto - dopo un tempostoso confronto alla Casa Bianca - del consigliere legale del presidente, Donald F. McGahn II, di eseguire l'ordine bloccò tutto. A riverlarlo è il New York Times, secondo il quale solo la minaccia di McGahn di dimettersi invece di chiamare il ministero della Giustizia ed ordinare di far fuori Mueller, salvo' la testa di quest'ultimo

Usa - media americani in crisi per le parole razziste di Trump : imbarazzo e parafrasi. Ap : “Non ordinario - inutile mascherarlo” : “Quindi si può dire o no? Cosa facciamo? Parafrasiamo?”. Dev’essere stato di questo tenore il dibattito nelle redazioni nei grandi network americani, quando sui giornali è comparsa l’indiscrezione di quel colloquio nello Studio Ovale, durante il quale Donald Trump ha usato l’espressione shithole countries per definire El Salvador, Haiti e alcuni Stati africani. Perché “buco di culo di Paese” nessuno ...

La Casa Bianca beve italiano : Trump ordina 4300 bottiglie di Primitivo - : La residenza del presidente degli Stati Uniti d'America ha prenotato il prestigioso vino pugliese da un'azienda in provincia di Bari. Sbarcheranno negli Usa 720 casse composte da varie etichette

Esiste il pulsante nucleare? Così Trump e Kim ordinano l’attacco (in 5 minuti senza freni) : Negli Usa solo il presidente può decidere di usare i missili nucleari e nessuno ha il diritto di rifiutare

Esiste il pulsante nucleare? Così Trump e Kim ordinano l’attacco (in 5 minuti) Ecco cosa succede - il video : Negli Usa solo il presidente può decidere di usare i missili nucleari e nessuno ha il diritto di rifiutare

Esiste il pulsante nucleare? Così Trump e Kim ordinano l’attacco (in 5 minuti) : Negli Stati Uniti solo il presidente può decidere di usare i missili nucleari e nessuno ha il diritto di rifiutare. Kim Jong-un darebbe il via chiuso nel bunker con tre assistenti