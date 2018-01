: Treno deragliato, operai Rfi nell’area sequestrata - venti4ore : Treno deragliato, operai Rfi nell’area sequestrata - alessiobalbi : Treno deragliato a Pioltello, operai di Rfi sorpresi nell'area sequestrata: denunciati - GianlucaTozzi : Treno deragliato, denunciati 4 operai Rfi sorpresi al lavoro nell'area sequestrata L'accusa per loro è di "violazio… - giuliog : RT @RaiNews: #TRENODERAGLIATO, il giallo della tavoletta di legno posizionata come una zeppa nel punto di rottura della rotaia. Operai RFI… - deltavictor75 : Mi chiedo cosa ci fosse di tanto grave da far controllare al punto da violare un'area sottoposta a sequestro giudiz… -

"Gli operai, non avendo la percezione dei confini dell'sequestrata, non visibilmente segnalati, li hanno superati inavvertitamente. Non hanno invaso aree recintatemente". Lo fa sapere Rete Ferroviaria Italiana (Rfi)riguardo la denuncia di due propri addetti sorpresi nell'sequestrata dopo il deragliamento delnella stazione di Pioltello (MI), che ha causato 3 morti e diversi feriti."I tecnici erano lì per controlli tra Pioltello e Treviglio in vista della riapertura degli altri due binari della linea".(Di sabato 27 gennaio 2018)