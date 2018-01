Treno deragliato | operai sui binari sequestrati mentre si indaga sul ' rattoppo' alla

Milano - Treno deragliato a Pioltello : “L’utilizzo di spessori in legno non è previsto” : Rete ferroviaria italiana, “ribadendo che le cause dell’incidente di Pioltello sono attualmente oggetto delle indagini degli inquirenti, che determineranno la dinamica e le cause del deragliamento“, sottolinea in una nota “che l’utilizzo di spessori in legno non è previsto dalle normative tecniche e dai protocolli operativi di Rete ferroviaria italiana“. “Le attività manutentive – spiega – devono essere ...

Milano - Treno deragliato a Pioltello : tavoletta di legno sotto i binari per sostenerli : Continuano le indagini in merito al treno pendolari che giovedì mattina è deragliato nei pressi della stazione di Pioltello causando 3 morti e 46 feriti. E’ stata osservata la presenza di una tavoletta di legno a sostenere la rotaia proprio nel punto in cui giovedì mattina si è rotta, provocando il deragliamento del mezzo di trenord partito da Cremona e diretto a Milano Garibaldi. I consulenti tecnici incaricati dalla Procura di eseguire ...

Treno deragliato - una tavoletta di legno sotto la rotaia : l’ipotesi del rischio sottovalutato | Video : Posizionata nel punto in cui il binario ha ceduto, la perizia per capire se si trattava di una «riparazione» errata

Treno deragliato - il giallo della tavoletta di legno. Operai sorpresi al lavoro in area sequestrata : Come una zeppa di emergenza è stata posizionata prima del deragliamento proprio nel punto in cui la rotaia si è rotta

Milano - Treno deragliato a Pioltello : operai sorpresi al lavoro nell’area sequestrata : Emergono nuovi particolari nell’inchiesta in merito al treno deragliato a Pioltello. Oggi quattro operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi dalla polizia stamani a Pioltello a un centinaio di metri dal “punto zero” della linea Cremona-Milano dove giovedì scorso è deragliato il treno 10452, provocando 3 morti e 46 feriti. I quattro operai si trovavano all’interno dell’area posta sotto ...

Treno deragliato a Pioltello : il ritrovamento sotto la rotaia fa indagare sulla manutenzione : Il macchinista: ' Le cose sono andate diversamente ' A poche ore dal deragliamento fioccavano su tutte le pagine di cronaca foto e dichiarazioni. Alcune, strazianti, riportavano le ultime parole di ...

Treno deragliato a Milano - l'ipotesi della Procura : binario già rotto : Il lavoro lungo la massicciata è lento e meticoloso. La verità è tutta lì, in quei due chilometri e mezzo di binari dai quali il Treno dei pendolari è deragliato giovedì all'alba. Investigatori e ...

Orrore sul Treno deragliato a Milano : "La gente scattava foto e non aiutava" : Sono state diffuse, dalle telecamere di sorveglianza della stazione di Seggiano di Pioltello, le immagini del passaggio del treno regionale trenord, avvenuto alle 6.57, poco prima del