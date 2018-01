Milano - Treno deragliato : operai sorpresi a lavorare in area sequestrata vicino al 'punto zero' : Quattro operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi dalla polizia stamani a Pioltello a un centinaio di metri dal 'punto zero' della linea Cremona-Milano dove giovedì scorso ...

Milano - Treno deragliato a Pioltello : operai sorpresi al lavoro nell’area sequestrata : Emergono nuovi particolari nell’inchiesta in merito al treno deragliato a Pioltello. Oggi quattro operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi dalla polizia stamani a Pioltello a un centinaio di metri dal “punto zero” della linea Cremona-Milano dove giovedì scorso è deragliato il treno 10452, provocando 3 morti e 46 feriti. I quattro operai si trovavano all’interno dell’area posta sotto ...

Treno deragliato - 4 operai sorpresi a lavorare nell'area sequestrata vicino al "punto zero" : Quattro operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi dalla polizia stamani a Pioltello a un centinaio di metri dal «punto zero» della linea Cremona-Milano dove...

Milano - Treno deragliato : operai sorpresi a lavorare in area sequestrata vicino al "punto zero" : Quattro operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi dalla polizia stamani a Pioltello a un centinaio di metri dal «punto zero» della linea Cremona-Milano dove...

Treno deragliato a Pioltello : il ritrovamento sotto la rotaia fa indagare sulla manutenzione : Il macchinista: ' Le cose sono andate diversamente ' A poche ore dal deragliamento fioccavano su tutte le pagine di cronaca foto e dichiarazioni. Alcune, strazianti, riportavano le ultime parole di ...

Treno deragliato a Milano - l'ipotesi della Procura : binario già rotto : Il lavoro lungo la massicciata è lento e meticoloso. La verità è tutta lì, in quei due chilometri e mezzo di binari dai quali il Treno dei pendolari è deragliato giovedì all'alba. Investigatori e ...

Orrore sul Treno deragliato a Milano : "La gente scattava foto e non aiutava" : Sono state diffuse, dalle telecamere di sorveglianza della stazione di Seggiano di Pioltello, le immagini del passaggio del treno regionale trenord, avvenuto alle 6.57, poco prima del

Treno deragliato a Pioltello : 'Fotografavano con il cellulare la morte come se fosse uno spettacolo da postare sui social' - : Quando i social network diventano una vera e propria ossessione e scavalcano il briciolo di umanità che sembra essere rimasto intatto nel mondo. Una storia come molte altre volte si è letto sui giornali quella che è successa a seguito del Treno deragliato a Pioltello. Il 10481, partito alle 17:36 da Milano Porta Garibaldi e diretto a ...

Treno deragliato - una tavola di legno sosteneva la rotaia nel punto in cui ha ceduto : L'inchiesta per disastro ferroviario colposo valuta tutte le ipotesi, anche se al vaglio degli inquirenti ci sarebbe una tavoletta di legno trovata sul luogo dell'incidente e che sarebbe stata ...

Il macchinista del Treno deragliato a Milano dice di non essersi accorto che il treno viaggiava fuori dai binari : Il macchinista del treno che è deragliato giovedì alla periferia di Milano, causando tre morti e decine di feriti, ha dato una breve intervista al Corriere della Sera in cui smentisce la ricostruzione che più era circolata sul suo comportamento The post Il macchinista del treno deragliato a Milano dice di non essersi accorto che il treno viaggiava fuori dai binari appeared first on Il Post.

Milano - Treno deragliato : il binario rattoppato solo poco tempo fa : Il lavoro lungo la massicciata è lento e meticoloso. La verità è tutta lì, in quei due chilometri e mezzo di binari dai quali il treno dei pendolari è deragliato giovedì all'alba. Investigatori e ...

Treno deragliato - le scintille in un video : Sotto i 23 cm incriminati qualcuno aveva piazzato una tavoletta di legno come "toppa", per evitare che il passaggio dei convogli facesse cedere il giunto. Rimedio provvisorio diventato definitivo?

Treno deragliato a Milano - scintille sui binari prima dello schianto Il video : Le immagini di una telecamera di sorveglianza della stazione di Pioltello che inquadrano il Treno che passa lasciando una scia di scintille e un uomo, in attesa sulla banchina, che si allontana...

Treno DERAGLIATO/ L'esperto : la rottura del binario - una fatalità sulla linea più controllata d'Italia : Mentre si cerca di capire le cause dell'incidente ferroviario di Pioltello, si scatenano polemiche contro la scarsa efficienza di TRENOrd. L'intervista a FRANCO GUZZETTI