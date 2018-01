Tre corsi per scoprire la lettura da Bustolibri com

Milano - Treno deragliato a Pioltello : 116 i passeggeri soccorsi dai vigili del fuoco : Ben 116 i passeggeri del treno deragliato questa mattina soccorsi dai vigili del fuoco, su un totale di circa 250 che viaggiavano sul convoglio e che fortunatamente sono rimasti illesi. “Abbiamo soccorso 116 persone e la cosa più delicata è stata estrarre quelle incastrate nel vagone deragliato. Lì purtroppo abbiamo estratto anche 3 persone senza vita e feriti gravi,” spiega il comandante provinciale dei vigili del fuoco Gaetano ...

Milano : Treno deragliato - soccorsi finiti - tecnici a lavoro su ipotesi cedimento : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - E' di tre vittime e circa 100 feriti - tra cui cinque feriti molto gravi e otto persone in codice giallo - il bilancio provvisorio dell'incidente del treno avvenuto questa mattina, pochi minuti prima delle 7, all'altezza di Seggiano di Pioltello, alle porte di Milano. L

Milano - incidente Treno pendolari deragliato a Pioltello/ Trenord - video : finiti i soccorsi (ultime notizie) : Milano, treno trenord deraglia nella mattinata in prossimilità di Seggiano di Pioltello. A bordo un grande numero di pendolari verso il lavoro, almeno 4 morti e 100 feriti.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 11:05:00 GMT)

Il retroscena La rivolta degli attivisti 5 Stelle : olTre duemila i ricorsi contro le Parlamentarie boomerang : Il blog di Grillo, fin dal 2008 fenomeno nel mondo digitale nonché motore trainante del Movimento, ormai parla d'altro. L'editoriale titola così: "Progetta il tuo futuro ma con la matita e la penna ...

CAROLINA KOSTNER / Europei pattinaggio 2018 sTreaming video e diretta tv : gli anni scorsi. Programma libero : diretta Europei pattinaggio 2018 con CAROLINA KOSTNER streaming video e tv: oggi il Programma libero che assegnerà le medaglie a Mosca (sabato 20 gennaio)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 16:54:00 GMT)

Incidente in una ditta a Milano : morti Tre operai - grave un altro - Un testimone : 'Soccorsi in ritardo' : All'arrivo del 118 le loro condizioni erano già disperate, sono morti poco dopo il trasporto in arresto cardiaco all'ospedale di Monza e al Sacco di Milano. Gravissimi gli altri due dipendenti. Gli ...

Legge elettorale - Tre ricorsi contro il Rosatellum : “Diritto di voto violato e sbarramenti paradossali” : Tre ricorsi “inediti”. Depositati nei tribunali civili di Firenze, L’Aquila e Roma contro il Rosatellum. La nuova Legge elettorale, secondo i deputati di Alternativa libera che hanno deciso di impugnarla, sarebbe illegittima almeno per tre ragioni. Perché lede il diritto di voto (articolo 48), viola le modalità di elezione del Senato su base regionale (articolo 57) e il principio di uguaglianza (articolo 3) sanciti dalla Carta costituzionale. ...

Treni - Zaia : non temiamo ricorsi su nuovo contratto servizio : Venezia, 11 gen. (askanews) 'Minacce di ricorso non ne abbiamo, anche le altre Regioni seguiranno questa strada. Questi contratti stanno in piedi perché sono in linea con il mercato e sfruttano l'...

Scuola umbra amministrazione pubblica - nel 2017 olTre 18mila partecipanti a corsi alta formazione : (UNWEB) Perugia. oltre diciottomila partecipanti dall'Umbria e da altre regioni, 465 corsi per un totale di più di tredicimila ore di alta formazione su tematiche di interesse locale, regionale e ...

Forcella Transit - percorsi d'arte olTre i Decumani - con la storia di Pino Daniele. : Tante le attività previste per i più piccini: dalle parate di artisti di strada agli spettacoli di guarattelle di Brunello Leone fino a "Con la luna per mano" lo spettacolo che si terrà il giorno ...