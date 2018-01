Transumanesimo | eugenetica e Elon Musk | migliorare l' uomo agendo sul dna

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 27 gennaio 2018) Alcuni scienziati transumanisti hanno apparentemente trovato il modo di tradurre l’attività cerebrale in movimento fisico. Non è la prima volta che si cerca di decodificare il linguaggio cerebrale per renderlo utilizzabile in unione con la tecnologia., nel marzo del 2017, ha lanciato Neuralink, una compagnia il cui obiettivo è quello di sviluppare interfacce neurali: ovvero, un mezzo di comunicazione diretto tra un cervello e un dispositivo esterno, come un computer. Secondo lo studioso, non dovremmo aspettare tanto - solo solo quattro o cinque anni - per un'interfaccia neurale almeno parziale. Mezzi come questo potrebbero cambiare la vita di persone disabili; per esempio, potrebbero permettere a persone in sedia a rotelle di guidarla su percorsi stabiliti, o a persone mute di 'parlare' attraverso un’interfaccia. Inoltre, i progressi dell'ingegneria genetica continuano. ...