Torino | Mazzarri | Temo il Benevento Belotti? Forse in panchina

Calciomercato Torino - una punta per Mazzarri : Pazzini o Nestorovski? : Torino - Urbano Cairo vuole regalare a Mazzarri un attaccante per la rincorsa all'Europa. I granata hanno messo nel mirino due giocatori: Giampaolo Pazzini e Ilija Nestorovski , bomber con storie ...

Un Torino che sa ancora di Mihajlovic : Mazzarri sbotta e vara la rivoluzione - tutte le novità! : 1/14 Sirigu (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Torino - Mazzarri parla dell’attacco : Belotti - Niang e Ljajic : “Diamo merito al Sassuolo. Abbiamo capito perche’ ha vinto con Inter e Samp e pareggiato a Roma. Abbiamo incontrato un grande avversario che ci ha messo molto in difficolta’. Niang? Tutti possiamo fare meglio”. Il tecnico del Torino Walter Mazzarri non e’ pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi e, ai microfoni di Rai Sport, parla dei margini di crescita della sua squadra, specie quando torneranno in forma ...

Torino - Mazzarri : "C'è parecchio da lavorare - servirebbe un'altra sosta" : Walter Mazzarri non è allarmato dopo il pari sofferto con il Sassuolo a Reggio Emilia. "È evidente che non siamo stati brillantissimi. Uniformare la preparazione fisica di tutta la squadra non è ...

Torino - Mazzarri : 'Non mi sono piaciute tante cose - dobbiamo crescere' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino , ha parlato a Rai Sport dopo l'1-1 tra i granata e il Sassuolo: 'Anche contro il Bologna non ci siamo esaltati, sappiamo che c'è da lavorare tanto. Complimenti al Sassuolo, anche per la sportività, oltre che per la ...

Torino - i convocati di Mazzarri : le indicazioni in attacco : Il Torino torna in campo dopo il successo contro il Bologna. Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 23 calciatori per la partita di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo (calcio d’inizio ore 15), seconda giornata di ritorno della Serie A Tim 2017/18. Assente Belotti, c’è Ljajic. PORTIERI: Salvador ICHAZO, Vanja MILINKOVIC-SAVIC, Salvatore SIRIGU DIFENSORI: Cristian ANSALDI, Antonio BARRECA, Kevin BONIFAZI, Nicolas BURDISSO, Lorenzo ...

Calciomercato Torino - a Mazzarri serve Laxalt : ecco perché : Torino - E allora serve subito (almeno) un esterno. Meglio due, ma considerando le caratteristiche di Ansaldi che può giocare sia a destra sia a sinistra Mazzarri si può accontentare (per provare come ...

Mazzarri - Torino/ Walter si tiene stretto Belotti : "E' fondamentale - i tifosi granata meritano tanto!" : Walter Mazzarri commenta l'accoglienza ricevuta a Torino, ma presenta anche la sfida di campionato col Sassuolo e si esprime sul mercato: "Belotti fondamentale"(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 00:23:00 GMT)

Serie A Torino - Mazzarri : "Niang? Crescerà se tiene la corrente attaccata" : Torino - "E' chiaro che se sono venuto a Torino in questa fase della carriera è perchè nella testa c'è la possibilità di fare qualcosa di grande. In questo periodo nel calcio ci sono tante proprietà ...

Torino - Mazzarri : "Torino merita qualcosa di speciale. Ansaldi non pronto" : Walter Mazzarri anticipa la conferenza stampa di sabato ("Così avete più tempo per farmi le domande") e presenta la sfida contro il Sassuolo, partendo dalle emozioni del suo arrivo in granata: "Mi ...

Torino - Mazzarri scatenato : tutto su Belotti - Ljajic ed Ansaldi : Dopo il successo contro il Bologna, seconda in panchina per Walter Mazzarri, i granata in campo contro il Sassuolo. Il tecnico in conferenza stampa ha dato importanti indicazioni: “Di solito non sentite mai un allenatore parlare male del posto dove arriva, ma in questo caso ho solo da dire cose positive. Il fatto che non ci fossero le Nazionali ci ha dato modo di lavorare di più con tutti i giocatori. Ho trovato grandi qualità tecniche e ...

Formazione Torino - le scelte di Mazzarri per la ‘seconda’ : importanti indicazioni [FOTO] : 1/14 Sirigu (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Torino - Niang fa mea culpa : “ecco perchè non corro”. E su Mihajlovic e Mazzarri… : Il goal contro il Bologna potrebbe essere quello della definitiva rinascinta per Niang che già da a partire da domenica contro il Sassuolo vuole riconfermarsi. L’attaccante del Torino è consapevole di aver reso al di sotto delle proprie aspettative e di non aver ripagato la fiducia di Mihajlovic: “Si è speso tanto, il mister, per me. Mi sembrava giusto ringraziarlo. Ma ora c’è Mazzarri: l’anno scorso al Watford gli dissi che sarebbe stato ...

Torino - Ansaldi : “Di nuovo in marcia con Mazzarri” : Il laterale argentino sicuro che il Toro abbia trovato la svolta della stagione. Domenica c’è il Sassuolo. Cristian Ansaldi, 31 anni, difensore del Torino. Il difensore del Torino Cristian Ansaldi ha parlato del rapporto che lega il club granata con il nuovo tecnico ex Watford. In un’intervista rilasciata a Torino Channel, il laterale reduce dall’infortunio muscolare del 2 dicembre scorso ha così speso parole ...