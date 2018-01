Temptation Island Vip | Cecilia con Ignazio e Giulia con Andrea? Ecco tutte le novità

PAOLA CARUSO/ Sarà una tentatrice a Temptation Island Vip? : PAOLA CARUSO tentatrice a Temptation Island Vip? Una delle opinioniste di Pomeriggio 5 potrebbe mettere alla prova alcune coppie di celebrità per la prima edizione del reality show.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:30:00 GMT)

Temptation Island Vip : Paola Caruso nel cast come tentatrice : Paola Caruso a Temptation Island come tentatrice: il gossip Fervono i preparativi per la prima edizione di Temptation Island Vip, il format di Maria De Filippi che partirà su Canale 5 la prossima estate, subito dopo la versione classica. Stando alle ultime indiscrezioni, il cast non sarà formato solo da coppie famose ma pure da […] L'articolo Temptation Island Vip: Paola Caruso nel cast come tentatrice proviene da Gossip e Tv.

Francesca Baroni di Temptation Island in ospedale : "Ho avuto un brutto svenimento" : Francesca Baroni di Temptation Island è in ospedale: la fidanzata di Ruben Invernizzi ha avuto un malore, ma fortunatamente è tutto passato e ora sta bene. La giovane ha messo al corrente i suoi follower di quanto le è accaduto, però adesso dovrà riguardarsi e stare un po' a riposo, quindi magari sospendere gli aggiornamenti sui social network. Ma cosa è successo a Francesca di Temptation Island? Per raccontarvi tutto, abbiamo preso alcune ...

SIMONA VENTURA/ Temptation Island Vip o Mondiali di calcio su Canale 5 nel suo futuro? : SIMONA VENTURA a Mediaset per la conduzione di Temptation Island Vip o i Mondiali di calcio su Canale 5? O il ritorno in Rai per volere del suo agente Lele Mora?(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 18:20:00 GMT)

Temptation Island - Francesca Baroni ricoverata dopo un malore : Ore di paura per Francesca Baroni, protagonista dell’edizione 2017 di Temptation Island. La ragazza è stata ricoverata in ospedale a seguito di un malore. Come riporta Fanpage.it Francesca ha spiegato attraverso delle Instagram Stories che cosa le sia successo: Ieri mattina ero sola in casa e ho avuto un brutto svenimento, più di uno in realtà, sono riuscita ad arrivare al telefono e a chiamare mio papà che è subito uscito dal lavoro e ha ...

C'è posta per te : i fidanzati - Alessio e Noemi - a Temptation Island? Video : In data sabato 13 gennaio 2018 [Video]è stato sancito il grande ritorno sul piccolo schermo di uno dei programmi televisivi più richiesti e ti della rete Mediaset: parliamo di #C'è posta per te. Come i fedeli telespettatori gia' sanno, questa trasmissione è dedicata a tutti coloro che hanno intenzione di recuperare rapporti familiari o amori perduti da anni, oppure regalare una magnifica sorpresa a persone a loro care. Nella puntata della nuova ...

C’è posta per te : i fidanzati Alessio e Noemi a Temptation Island : C’è posta per te: i fidanzati Alessio e Noemi hanno fatto richiesta per partecipare a Temptation Island Dopo aver lasciato il segno a C’è posta per te, nella prima puntata della nuova edizione del programma, i fidanzati Alessio e Noemi potrebbero partecipare ad un altro programma di Maria De Filippi. Il giovane ha infatti rivelato […] L'articolo C’è posta per te: i fidanzati Alessio e Noemi a Temptation Island proviene da ...

Temptation Island - Francesca sta male : la fidanzata di Ruben in ospedale : Temptation Island, Francesca Baroni malore: ecco cos’è successo alla fidanzata di Ruben Invernizzi Francesca Baroni di Temptation Island ha accusato un malore nella giornata di ieri. I fan si sono preoccupati della sua assenza e prontamente oggi ha condiviso quanto le è accaduto. La fidanzata di Ruben Invernizzi ha pubblicato una foto nelle Storie di […] L'articolo Temptation Island, Francesca sta male: la fidanzata di Ruben in ...

Temptation Island : Nicola Panico attacca i corteggiatori di Sara : Nicola Panico dice la sua sui corteggiatori di Sara Affi Fella Abbiamo conosciuto Nicola Panico e Sara Affi Fella durante l’ultima edizione di Temptation Island. I due, al falò di confronto, hanno deciso di separarsi per poi ricongiungersi fuori dal programma. Dopo le scelte di Mattia Marciano prima e di Alex Migliorini e Sabrina Ghio dopo, sono […] L'articolo Temptation Island: Nicola Panico attacca i corteggiatori di Sara proviene ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo : “Selvaggia mi ha tradito al 100%” : Francesco Chiofalo torna a parlare di Selvaggia Roma: in diretta le accuse alla sua ex Chiamato in diretta da Giada Miceli, a Francesco Chiofalo oggi in radio è stato chiesto di tornare a parlare della fine della storia con Selvaggia Roma. La conduttrice del programma Non Succederà Più, in onda su Radio Radio, dopo aver intervistato […] L'articolo Temptation Island, Francesco Chiofalo: “Selvaggia mi ha tradito al 100%” proviene ...

Cecilia Rodriguez / Nel 2018 sarà protagonista di un nuovo programma : si tratta di Temptation Island Vip? : Cecilia Rodriguez sta vivendo il suo periodo di fama dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 2. E per lei potrebbe arrivare una nuova proposta in televisione...(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:08:00 GMT)