Superbike | Mondiale 2018 | rivoluzionato il format del weekend Introdotta una sessione di

(Di sabato 27 gennaio 2018) C’e aria di cambiamento neldel. Con l’inizio del nuovo campionato ormai alle porte è stato ufficializzato il programma deldi gara,rispetto al passato. In precedenza lo svolgimento delle libere 1 e 2 del venerdì, ed i tempi di entrambe le sessioni, erano valevoli per la qualifica prima dello svolgimento della terzadi libere al sabato che invece non incideva sul posizionamento del pilota nella superpole. La sp1 e la sp2 si disputavano il sabato prima di Gara 1, mentre la domenica venivano disputati il warm up e Gara 2. In questa stagione vedremo invece unain più, prevista il sabato prima della superpole mentre nel giorno precedente vi saranno tre sessioni di libere di 40 minuti e con tempi validi per la qualifica. Ciò significa che i riscontri ottenuti dai piloti nel corso delle prove menzionate ...