Sudafrica | l' acqua finirà tra 2 mesi | cosa succederà?

: RT @EcologiaScienza: Clima, la catastrofe di Città del Capo: “è il nostro 11 settembre, aiutateci” - Meteo Web - GioMatLTER : RT @EcologiaScienza: Clima, la catastrofe di Città del Capo: “è il nostro 11 settembre, aiutateci” - Meteo Web - EcologiaScienza : Clima, la catastrofe di Città del Capo: “è il nostro 11 settembre, aiutateci” - Meteo Web - zazoomblog : #Sudafrica lacqua finirà tra 2 mesi cosa succederà #Sudafrica, #l'acqua #finirà #tra #2 #mesi: #cosa ... - Whiskastz : Ragazzi comunque non so se lo sapete ma hanno calcolato che il 12 Aprile, Cape Town(Sudafrica) sarà la prima città… - thuridilla : La città di Cape Town in Sudafrica sta vivendo una crisi per carenza d'acqua. Ma si potrebbe fare qualcosa... … -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 27 gennaio 2018) Un territorio in cui il #Clima desertico e la siccita' non danno tregua. In cui le persone si trovano private del bene più prezioso. In cui l'è razionata al millimetro dal governo centrale. Che il film Mad Max: Fury road ci avesse visto giusto circa il destino dell'uomo? Una pioggia di preoccupazioni A Citta' del Capo lo chiamano #day zero: sara' il giorno in cui i rubinetti smetteranno di erogare l'. I funzionari della citta' avevano gia' detto recentemente che quel giorno sarebbe arrivato il 22 aprile. Questa settimana, però, hanno spostato la data al 12 aprile. La citta' più grande del #, nonchè una grande attrazione turistica internazionale, corre perciò dei seri rischi. E i residenti della citta' gia' si preparano calcolando le proprie riserve giorno per giorno. Si ricicla l'del bagno per più volte di to il governo ha annunciato di limitare le ...