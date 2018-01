Striscia la Notizia | addio doloroso per uno dei volti noti del programma

Striscia LA NOTIZIA/ Il pubblico del tg satirico si stringe attorno a Ezio Greggio : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, venerdì 26 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Al timone del tg satirico ci saranno Michelle Hunziker e Gerry Scotti. In studio le veline.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:35:00 GMT)

È morto il padre di Ezio Greggio : l’annuncio in diretta a ‘Striscia la Notizia’ : E’ morto ieri, all’età di 95 anni, Nereo Greggio, padre del conduttore televisivo Ezio Greggio. L’annuncio e le condoglianze al collega che

Striscia LA NOTIZIA/ Blitz della Polizia a Caivano dopo il servizio di Vittorio Brumotti : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, givoedì 25 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Nel Napoletano sono apparse scritte intimidatorie contro Luca Abete e Vittorio Brumotti.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:51:00 GMT)

Carlo Tavecchio/ Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia - Urbano Cairo : io non l'ho mai sostenuto : Carlo Tavecchio ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5. Tavecchio potrebbe diventare presidente della Lega Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 21:42:00 GMT)

Michelle Hunziker in lacrime a Striscia la notizia : ecco cos'è successo Video : Grande sorpresa questa sera in diretta tv [Video] per #Michelle Hunziker durante la nuova puntata di #Striscia la notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci che vediamo in onda tutte le serie nella fascia oraria dell'access prime time su Canale 5. Ebbene questa sera la Hunziker, conduttrice storica della trasmissione Mediaset, si è lasciata andare alle lacrime dopo una sorpresa che è arrivata in studio. lacrime in diretta per Michelle ...

Striscia la Notizia e lo scontro con Sbandati. Frase al veleno di Gerry Scotti su Gigi e Ross : FUNWEEK.IT - Striscia la Notizia contro Sbandati : il servizio su Gigi e Ross fa discutere soprattutto per la Frase di Gerry Scotti. Ecco cosa è successo nella puntata del 24 gennaio del tg satirico ...

Stefano Callegaro/ Risarcimento per il vincitore di Masterchef Italia 4 : Striscia la Notizia dirà la sua? : Stefano Callegaro, vincitore di Masterchef 4 “non era un cuoco professionista”. Tribunale gli dà ragione e ora gli spetta un Risarcimento. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Tapiro d'oro a Barbara D'Urso e Federica Panicucci/ Video di Striscia la Notizia : le conduttrici come veline : Tapiro d'oro di Striscia la Notizia per Barbara D'Urso e Federica Panicucci; Valerio Staffelli consegna alle due conduttrici di Mattino Cinque e Pomeriggio 5, l'ambito "trofeo".(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:07:00 GMT)

Striscia la Notizia - tapiro d’oro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso per il botta e risposta su Mattino Cinque : Federica Panicucci, Valerio Staffelli Doppio tapiro d’oro a Federica Panicucci e Barbara D’Urso per gli attriti (sempre meno presunti) consumatisi tra le due in occasione del decennale di Mattino Cinque. Festeggiando l’anniversario della trasmissione, le conduttrici hanno evitato di citarsi a vicenda ed anzi hanno innescato un pungente botta e risposta a distanza. Dopo l’omissione da parte della Panicucci, infatti, la collega ...

